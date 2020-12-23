Комітет Ради висловив недовіру главі Міноборони Тарану

Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки надіслав президенту Володимиру Зеленському лист із висловленням недовіри міністру оборони Андрію Тарану.

Про це повідомляє "Інтерфакс Україна". Інформацію підтвердив член комітету, нардеп від фракції "Голос" і відомий журналіст Сергій Рахманін.

За його словами, адресований главі держави документ підписав керівник комітету Олександр Завітневич.

Рахманін пояснив, що лист було надіслано Зеленському як Верховному головнокомандувачу і "людині, яка офіційно вносить подання на призначення і звільнення міністра оборони з посади".

Зазначимо, що раніше відставки Тарана з посади голови Міноборони зажадали депутати парламентських фракцій "Голос" і "Європейська солідарність".

Нагадаємо, що на початку 2020 року президент України Володимир Зеленський вніс на затвердження Верховної Ради кандидатуру Андрія Тарана на пост глави Міноборони, замінивши міністра Андрія Загороднюка. Про скандальні деталі щодо Тарана читайте за посиланням.

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