Комітет Ради прийняв рішення щодо Антикорупційного суду: в мережу потрапив документ

Комітет Верховної ради України з питань правової політики завершив розгляд правок до законопроекту про Антикорупційний суд.

Копію відповідного проекту рішення опублікував в Facebook депутат Верховної Ради від "Самопомочі", член комітету Андрій Журжій.

За його словами, згідно з узгодженими правками, документ визначає, що членами ради міжнародних експертів можуть бути громадяни України, в тому числі прокурори і судді.

Також вилучаються норми про проведення перевірки на поліграфі як при наборі суддів так і щорічні перевірки вже діючих суддів Антикорупційного суду.

"На час діяльності ради міжнародних експертів відсторонюється від процесу проведення перевірки суддів діюча рада громадського контролю; передбачена процедура фактично невілює право вето ради міжнародних експертів", - додав він.

Як повідомляє "Українська правда", найбільші дискусії на комітеті знову викликало питання права вето на призначення суддів до ради міжнародних експертів.

У підтриманій комітетом редакції зберегли норму, при якій половина складу міжнародної комісії, тобто 3 експерти, мають право ініціювати розгляд питання про недопуск кандидата в судді до призначення.

Після такої ініціативи має проходити спільне засідання Ради міжнародних експертів і Кваліфікаційної комісії суддів. Ця спільна панель повинна більшістю голосів підтвердити доброчесність судді, при тому за це повинні проголосувати мінімум три міжнародних експерта.

Якщо ж таке рішення не приймуть, то кандидат у судді знімається з конкурсу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, створення Антикорупційного суду є одним з основних вимог Міжнародного валютного фонду для надання Україні чергового траншу. 15 грудня 2017 року Порошенко анонсував внесення на розгляд Верховної Ради законопроекту, який він особисто запропонував.

1 березня Верховна Рада його прийняла в першому читанні. 29 травня Порошенко розповів, що створення, можливо, відбудеться вже до кінця 2018 року.

У свою чергу прем'єр-міністр Володимир Гройсман зазначив, що подасть у відставку, якщо депутати не приймуть закон.