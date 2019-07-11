Комітет Ради підтримав звільнення Клімкіна: ким замінять

Комітет Верховної Ради у закордонних справах підтримав відставку глави МЗС Павла Клімкіна.

Також він рекомендував призначити главою Міністерства закордонних справ Вадима Пристайка. Рішення було ухвалене комітетом на засіданні у четвер.

Рада повинна розглянути ці питання на пленарному засіданні вже сьогодні.

Павло Клімкін 24 канал

Вадим Пристайко МЗС України

Як повідомляв OBOZREVATEL :

27 червня президент України Володимир Зеленський звинуватив Міністерство закордонних справ у тому, що дипвідомство надіслало відповідь на ноту Росії про полонених українських моряків, навіть не спромігшись обговорити її зміст із главою держави.

Як повідомили у пресслужбі МЗС, у ноті від російських дипломатів містилася "цинічна пропозиція про надання українською стороною письмових гарантій участі України у продовженні кримінального переслідування українських моряків відповідно до російського законодавства".

Українці бурхливо відреагували на сварку Зеленського із Клімкіним і звинуватили президента у бездіяльності.

Клімкін зі свого боку оприлюднив текст офіційного листування МЗС Росії та України. Він звернув увагу, що російська нота – це пастка, і схоже, у Зеленського в неї попалися.

Міністр також заявив, що мав всі повноваження діяти без дозволу президента.

У "Слузі народу" відповіли міністру. Лідер партії Дмитро Разумков заявив, що Клімкін відкрито саботує процес повернення моряків.

В результаті конфлікту Зеленський звернувся до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана з проханням розглянути питання про дисциплінарне покарання для Клімкіна.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!