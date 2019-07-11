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Комітет Ради підтримав звільнення Клімкіна: ким замінять

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Комітет Верховної Ради у закордонних справах підтримав відставку глави МЗС Павла Клімкіна.

Також він рекомендував призначити главою Міністерства закордонних справ Вадима Пристайка. Рішення було ухвалене комітетом на засіданні у четвер.

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Рада повинна розглянути ці питання на пленарному засіданні вже сьогодні.

Павло Клімкін

Павло Клімкін

24 канал

Вадим Пристайко

Вадим Пристайко

МЗС України

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • 27 червня президент України Володимир Зеленський звинуватив Міністерство закордонних справ у тому, що дипвідомство надіслало відповідь на ноту Росії про полонених українських моряків, навіть не спромігшись обговорити її зміст із главою держави.

  • Як повідомили у пресслужбі МЗС, у ноті від російських дипломатів містилася "цинічна пропозиція про надання українською стороною письмових гарантій участі України у продовженні кримінального переслідування українських моряків відповідно до російського законодавства".

  • Українці бурхливо відреагували на сварку Зеленського із Клімкіним і звинуватили президента у бездіяльності.

  • Клімкін зі свого боку оприлюднив текст офіційного листування МЗС Росії та України. Він звернув увагу, що російська нота – це пастка, і схоже, у Зеленського в неї попалися.

  • Міністр також заявив, що мав всі повноваження діяти без дозволу президента.

  • У "Слузі народу" відповіли міністру. Лідер партії Дмитро Разумков заявив, що Клімкін відкрито саботує процес повернення моряків.

  • В результаті конфлікту Зеленський звернувся до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана з проханням розглянути питання про дисциплінарне покарання для Клімкіна.

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Особи
Павло Клімкін Вадим Пристайко
Місце
Україна
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