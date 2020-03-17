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17 березня • оновлено в 10:48
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Комітет Ради підтримав Венедіктову на пост генпрокурорки

3.4т
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Профільний комітет Верховної Ради у вівторок, 17 березня, підтримав кандидатуру нинішньої глави ДБР Ірини Венедіктової на пост генеральної прокурорки України.

Про це з парламенту повідомляє кореспондент OBOZREVATEL.

Підтримку Венедіктовій висловили народні депутати від фракцій "Слуга народу" і "Опозиційна платформа – За життя".

Комітет Ради підтримав Венедіктову на пост генпрокурорки

Комітет Ради підтримав Венедіктову на пост генпрокурорки

112 Україна

Кандидатка на посаду генпрокурорки виступила у Верховній Раді після внесення пропозиції про її призначення президентом Володимиром Зеленським.

Комітет Ради підтримав Венедіктову на пост генпрокурорки

Комітет Ради підтримав Венедіктову на пост генпрокурорки

057.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, після засідання фракції "Слуга народу" 17 березня стало відомо, що саме Венедіктову призначать наступною генпрокуроркою. Крім того, Рада повинна вибрати нового міністра економіки. Попередньо, призначення за бізнесменом Ігорем Петрашком.

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Автор
Ірина Кулініч
Особа
Ірина Венедиктова
Місце
Україна
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