Комітет Ради підтримав рішення створити ТСК щодо "вагнерівців"

У Верховній Раді регламентний комітет підтримав проєкт постанови про створення тимчасової слідчої комісії щодо "вагнерівців".

Про це в Facebook повідомив народний депутат від партії "Голос" Роман Костенко. Він зазначив, що тепер постанову винесуть в зал на розгляд парламенту

"Сподіваюся на підтримку депутатів, адже це – питання національної безпеки України. Вже досить чуток і брехні у справ і "вагнерівців". Досить закривати на це очі і ігнорувати. Парламент повинен розібратися, чи була державна зрада в Офісі президента. І тимчасова слідча комісія – ефективний спосіб, щоб це зробити! " – написав він.

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Нагадаємо, що 29 вересня Верховна Рада України вперше в історії розглянула електронну петицію, в якій рідні загиблих вимагали створення ТСК для розслідування зриву операції з вивезення в Україну найманців ПВК "Вагнер".

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