Комітет Ради підтримав рішення створити ТСК щодо "вагнерівців"
У Верховній Раді регламентний комітет підтримав проєкт постанови про створення тимчасової слідчої комісії щодо "вагнерівців".
Про це в Facebook повідомив народний депутат від партії "Голос" Роман Костенко. Він зазначив, що тепер постанову винесуть в зал на розгляд парламенту
"Сподіваюся на підтримку депутатів, адже це – питання національної безпеки України. Вже досить чуток і брехні у справ і "вагнерівців". Досить закривати на це очі і ігнорувати. Парламент повинен розібратися, чи була державна зрада в Офісі президента. І тимчасова слідча комісія – ефективний спосіб, щоб це зробити! " – написав він.
Нагадаємо, що 29 вересня Верховна Рада України вперше в історії розглянула електронну петицію, в якій рідні загиблих вимагали створення ТСК для розслідування зриву операції з вивезення в Україну найманців ПВК "Вагнер".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
першим про те, що до зриву операції СБУ з "вагнерівцями" в Білорусі може бути причетний голова Офісу президента Андрій Єрмак, заявив агент НАБУ, ветеран АТО Євген Шевченко.
Журналіст Юрій Бутусов заявив, що спецоперацію СБУ з затриманням "вагнерівців" у Білорусі нібито зірвав Єрмак, щоб не псувати відносини з Росією.
Незабаром в мережі з'явився аудіозапис нібито "вербування" СБУ найманця ПВК Вагнера Дениса Харитонова, який може стати свідченням зірваної спецоперації із затримання "вагнеровцев" в Білорусі.
В СБУ офіційно назвали фейком дані про спецоперацію з найманцями ПВК Вагнера. Відомство зазначило, що першоджерелом цієї інформації було російське видання.
Пізніше Шевченківський суд Києва зобов'язав СБУ відкрити виробництво за підозрою глави Офісу президента Єрмака в державній зраді і шпигунстві.
СБУ підтвердила причетність до спецоперації щодо "вагнерівців" в суді.