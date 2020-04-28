Верховній Раді рекомендували підтримати проєкт закону, який дозволить звільнити директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника.

Таке рішення ухвалив Комітет ВР із питань правоохоронної діяльності, повідомляє "Центр протидії корупції".

"Члени правоохоронного комітету 20 голосами рекомендували Верховній Раді голосувати в цілому за законопроєкт №3133 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення ефективності протидії корупції в окремих правоохоронних та інших державних органах".

Артем Ситник

Текст законопроєкту пропонує звільнити директора НАБУ за вчинення адміністративного правопорушення, пов'язаного з корупцією.

ЦПК зазначає, що внаслідок ухвалення законопроєкту Україна може залишитися без грошей Міжнародного валютного фонду. Адже однією з вимог МВФ було надання незалежності НАБУ та його керівнику.

Також наголошується, що зараз, відповідно до чинного закону, звільнити Ситника за адміністративне правопорушення неможливо. Причому проєкт закону пропонує звільнити голову НАБУ заднім числом, що є порушенням Конституції.

Автором законопроєкту є нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко. Його підтримали Максим Бужанський, Олександр Бакумов, Григорій Мамка та інші політики.

Як повідомляв OBOZREVATEL, політолог розповів, чому директора НАБУ Артема Ситника потрібно звільнити.