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28 квітня • оновлено в 15:59
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Комітет Ради дозволив нардепам звільнити Ситника

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Верховній Раді рекомендували підтримати проєкт закону, який дозволить звільнити директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника.

Таке рішення ухвалив Комітет ВР із питань правоохоронної діяльності, повідомляє "Центр протидії корупції".

"Члени правоохоронного комітету 20 голосами рекомендували Верховній Раді голосувати в цілому за законопроєкт №3133 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення ефективності протидії корупції в окремих правоохоронних та інших державних органах".

Артем Ситник

Артем Ситник

Текст законопроєкту пропонує звільнити директора НАБУ за вчинення адміністративного правопорушення, пов'язаного з корупцією.

ЦПК зазначає, що внаслідок ухвалення законопроєкту Україна може залишитися без грошей Міжнародного валютного фонду. Адже однією з вимог МВФ було надання незалежності НАБУ та його керівнику.

Також наголошується, що зараз, відповідно до чинного закону, звільнити Ситника за адміністративне правопорушення неможливо. Причому проєкт закону пропонує звільнити голову НАБУ заднім числом, що є порушенням Конституції.

Автором законопроєкту є нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко. Його підтримали Максим Бужанський, Олександр Бакумов, Григорій Мамка та інші політики.

Як повідомляв OBOZREVATEL, політолог розповів, чому директора НАБУ Артема Ситника потрібно звільнити.

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Автор
Тимур Григоренко
Особи
Олексій Гончаренко Артем Ситник
Місце
Україна
Теги
законопроект Верховна Рада України Національне антикорупційне бюро України
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
То что уволить задним числом - это неправильно, но что значит закон скандальный (так сказано в заголовке)? И что значит требование о независимости - это что, экстерриториальный не украинский, а американский орган, может им ещё дипломатический статус предоставить? Бред... Запад своим словоблудием манипулирует и раскачивает Украину, привнося в нее хаос под видом реформ.
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