Комітет ООН: "Заборона паранджі" - це порушення прав людини

У Комітеті ООН із прав людини виступають проти "заборони на паранджу" у Франції і закликають компенсувати грошові втрати жінкам, оштрафованим за носіння одягу, що приховує обличчя.Комітет ООН з прав людини у вівторок, 23 жовтня, виступив з критикою так званої "заборони на паранджу" у Франції, інформує агенція AFP. У комітеті ООН вважають, що відповідний закон, котрий забороняє носіння в громадських місцях одягу, що закриває обличчя, призвів до порушення прав двох жінок, яких змусили сплатити штраф.

Представники комітету закликали компенсувати згаданим жінкам фінансові витрати на штраф і переглянути закон, ухвалений у 2010 році. На їхню думку, закон перешкоджає праву жінок виявляти свої релігійні почуття. У Комітеті ООН з прав людини вважають, необґрунтованими переконання французьких законотворців, що "заборона на паранджу" необхідна з огляду на безпеку.

Нагадаємо, що Франція стала першою країною Євросоюзу, яка заборонила носіння в громадських місцях мусульманського одягу, що повністю приховує обличчя. Відповідний закон був ініційований урядом тодішнього президента країни Ніколя Саркозі й набув чинності у квітні 2011 року.

Загалом законопроекти про носіння релігійного одягу обговорюються або вже були ухвалені у 22-х із 28-ми країн ЄС. За даними дослідження, яке проводилося групою фондів Джорджа Сороса "Відкрите суспільство", до квітня 2018 року в восьми країнах ЄС (Австрія, Бельгія, Болгарія, Данія, Франція, Німеччина, Італія та Іспанія) були ухвалені закони, що забороняють у певних місцях носити головні убори та елементи одягу, що закривають обличчя. Перш за все, йдеться про традиційний мусульманський жіночий одяг. Крім того, в 13 країнах ЄС релігійний одяг заборонений в окремих приватних або державних установах і компаніях.