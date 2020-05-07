"Комітет імітації реформ": соцмережі підірвали фотожаби і жарти про призначення Саакашвілі

Карина Бондаренко Політика 00:16, 8.05.2020 Оновлено: 00:59, 8.05.2020

Користувачі мережі висміяли призначення колишнього президента Грузії й ексголови Одеської обласної державної адміністрації Міхеїла Саакашвілі керівником Виконавчого комітету реформ.

OBOZREVATEL зібрав жарти і фотожаби в соціальних мережах. Так, Саакашвілі назвали главою "Комітету імітації реформ", "відповідальним за температуру, березовий віник і балалайку" (щоб подивитися – доскрольте до кінця сторінки).

Соцмережі підірвали фотожаби і жарти про призначення Саакашвілі

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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