"Комітет імітації реформ": соцмережі підірвали фотожаби і жарти про призначення Саакашвілі
Користувачі мережі висміяли призначення колишнього президента Грузії й ексголови Одеської обласної державної адміністрації Міхеїла Саакашвілі керівником Виконавчого комітету реформ.
OBOZREVATEL зібрав жарти і фотожаби в соціальних мережах. Так, Саакашвілі назвали главою "Комітету імітації реформ", "відповідальним за температуру, березовий віник і балалайку" (щоб подивитися – доскрольте до кінця сторінки).
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Спочатку Саакашвілі націлювався на посаду віцепрем'єра з реформ. Такої посади в Кабміні раніше не було.
Пізніше з'явилася інформація, що нардепи не хочуть підтримувати його кандидатуру.
В ОП розповіли, що Саакашвілі може стати представником Зеленського в Кабміні чи секретарем Національної ради з реформ. На ці посади президент може призначати без схвалення парламенту.
Пізніше сам Саакашвілі підтвердив своє призначення до Національної ради з реформ.
Нагадаємо, Нацрада реформ була створена в 2014 році п'ятим президентом України Петром Порошенком. Однак її останнє засідання відбулося ще 2 березня 2018 року. Тоді воно було присвячено змінам у сфері валютного регулювання. У цілому з моменту свого існування Нацрада реформ збиралася 28 разів.