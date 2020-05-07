Головна Новини
8 травня • оновлено в 01:53
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

"Комітет імітації реформ": соцмережі підірвали фотожаби і жарти про призначення Саакашвілі

2.5т
Читати матеріал російською

Користувачі мережі висміяли призначення колишнього президента Грузії й ексголови Одеської обласної державної адміністрації Міхеїла Саакашвілі керівником Виконавчого комітету реформ.

OBOZREVATEL зібрав жарти і фотожаби в соціальних мережах. Так, Саакашвілі назвали главою "Комітету імітації реформ", "відповідальним за температуру, березовий віник і балалайку" (щоб подивитися – доскрольте до кінця сторінки).

Соцмережі підірвали фотожаби і жарти про призначення Саакашвілі

Соцмережі підірвали фотожаби і жарти про призначення Саакашвілі

"Комітет імітації реформ": соцмережі підірвали фотожаби і жарти про призначення Саакашвілі
"Комітет імітації реформ": соцмережі підірвали фотожаби і жарти про призначення Саакашвілі
"Комітет імітації реформ": соцмережі підірвали фотожаби і жарти про призначення Саакашвілі
"Комітет імітації реформ": соцмережі підірвали фотожаби і жарти про призначення Саакашвілі
"Комітет імітації реформ": соцмережі підірвали фотожаби і жарти про призначення Саакашвілі

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Автор
Карина Бондаренко
Особа
Міхеїл Саакашвілі
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
5
17
Смішно
1
Цікаво
3
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Воронов Сергей
Воронов Сергей
ну не смешно, поскольку это на деньги налогоплательщиков и в конце концов клоуну придется отвечать и за это.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Клоунада продолжается. Одним рейсом даже Мрия всем желающим попкорна не завезет.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Никонов Сергей
Никонов Сергей
Когда ждать следующего цирка на крыше?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Політика

Коронавірус. Найважливіше

Новини політики

Топпублікації

Топблоги