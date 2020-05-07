"Комітет імітації реформ": соцмережі підірвали фотожаби і жарти про призначення Саакашвілі

Користувачі мережі висміяли призначення колишнього президента Грузії й ексголови Одеської обласної державної адміністрації Міхеїла Саакашвілі керівником Виконавчого комітету реформ.

OBOZREVATEL зібрав жарти і фотожаби в соціальних мережах. Так, Саакашвілі назвали главою "Комітету імітації реформ", "відповідальним за температуру, березовий віник і балалайку" (щоб подивитися – доскрольте до кінця сторінки).

Соцмережі підірвали фотожаби і жарти про призначення Саакашвілі

Саакашвілі призначили Головою межмежмежмевиемевежм вемежсквенной комісії. - Маска Зеленського (@MaskaZelenskogo) May 7, 2020

саокошвілі готуватися до Рифку pic.twitter.com/lEhtEEGZKx - хyй (@kokaxp) May 7, 2020

Армія не перестає радувати

Я: Зеленський призначив Саакашвілі главою комітету реформ

Товариш по службі: Нічого собі !! Це співак який !!

Я: # Рукалицо Ні, це колишній президент Грузії

Товариш по службі: Нічо собі. Є ж співак Сосо Саакашвілі.

ЗАНАВЕС😁 - Egor U (@ EgorU12) May 7, 2020

Відео-факт: Українці несуть Саакашвілі здійснювати у них реформи pic.twitter.com/DQvmOaGtoJ - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) May 7, 2020

Президент України Володимир Зеленський призначила Міхеіла Саакашвілі головою виконавчого комітету реформ.



Детальніше за ПОСИЛАННЯ. https://t.co/uKH3jkQ9Sb - Офіс Президента (@APUkraine) May 7, 2020

Урааа! Здійснилося! Зеленський призначив Саакашвілі главою виконавчого комітету реформ України. 🇺🇦 Тепер запануемо! 🇺🇦🇨🇦🇬🇧🇪🇺🇺🇸 Весь світ з нами! - Гвардійська стрічка (@salo_z_hlibom) May 7, 2020

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