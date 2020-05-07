"Комітет імітації реформ": соцмережі підірвали фотожаби і жарти про призначення Саакашвілі

Користувачі мережі висміяли призначення колишнього президента Грузії й ексголови Одеської обласної державної адміністрації Міхеїла Саакашвілі керівником Виконавчого комітету реформ.
OBOZREVATEL зібрав жарти і фотожаби в соціальних мережах. Так, Саакашвілі назвали главою "Комітету імітації реформ", "відповідальним за температуру, березовий віник і балалайку" (щоб подивитися – доскрольте до кінця сторінки).
Соцмережі підірвали фотожаби і жарти про призначення Саакашвілі
Саакашвілі призначили Головою межмежмежмевиемевежм вемежсквенной комісії.- Маска Зеленського (@MaskaZelenskogo) May 7, 2020
Офіційно. # Саакашвілі pic.twitter.com/ooGOgkQZEu- Vlad (@Ukraine_Twi) May 7, 2020
саокошвілі готуватися до Рифку pic.twitter.com/lEhtEEGZKx- хyй (@kokaxp) May 7, 2020
Армія не перестає радувати- Egor U (@ EgorU12) May 7, 2020
Я: Зеленський призначив Саакашвілі главою комітету реформ
Товариш по службі: Нічого собі !! Це співак який !!
Я: # Рукалицо Ні, це колишній президент Грузії
Товариш по службі: Нічо собі. Є ж співак Сосо Саакашвілі.
ЗАНАВЕС😁
Відео-факт: Українці несуть Саакашвілі здійснювати у них реформи pic.twitter.com/DQvmOaGtoJ- Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) May 7, 2020
Президент України Володимир Зеленський призначила Міхеіла Саакашвілі головою виконавчого комітету реформ.- Офіс Президента (@APUkraine) May 7, 2020
Детальніше за ПОСИЛАННЯ. https://t.co/uKH3jkQ9Sb
Урааа! Здійснилося! Зеленський призначив Саакашвілі главою виконавчого комітету реформ України. 🇺🇦 Тепер запануемо! 🇺🇦🇨🇦🇬🇧🇪🇺🇺🇸 Весь світ з нами!- Гвардійська стрічка (@salo_z_hlibom) May 7, 2020
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Спочатку Саакашвілі націлювався на посаду віцепрем'єра з реформ. Такої посади в Кабміні раніше не було.
Пізніше з'явилася інформація, що нардепи не хочуть підтримувати його кандидатуру.
В ОП розповіли, що Саакашвілі може стати представником Зеленського в Кабміні чи секретарем Національної ради з реформ. На ці посади президент може призначати без схвалення парламенту.
Пізніше сам Саакашвілі підтвердив своє призначення до Національної ради з реформ.
Нагадаємо, Нацрада реформ була створена в 2014 році п'ятим президентом України Петром Порошенком. Однак її останнє засідання відбулося ще 2 березня 2018 року. Тоді воно було присвячено змінам у сфері валютного регулювання. У цілому з моменту свого існування Нацрада реформ збиралася 28 разів.
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