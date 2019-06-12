Комісар Ради Європи зібралася до Криму: з'ясувалися нові подробиці

Україна запросила комісара Ради Європи з прав людини Дуню Міятович до анексованого Криму для фіксації порушень із боку влади окупанта.

МЗС України веде з нею переговори і наполягає на в'їзді на півострів із материкової частини держави, повідомив для "Радіо Свобода" міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

"Ми намагаємося "затягнути" в окупований Крим формально представників міжнародних організацій. Щоб вони подивилися на порушення прав людини, які там відбуваються. Працюємо над тим, щоб Дуня Міятович приїхала", — заявив глава МЗС.

Клімкін наголосив, що візит має відбуватися суто відповідно до українського законодавства.

Дуня Міятович Facebook

"Лише за нашим запрошенням. Зрозуміло, з нашої території, і за програмою, погодженою з нами", — наголосив він.

Як писав OBOZREVATEL, вперше про запланований візит Міятович до Криму стало відомо з повідомлення МЗС Росії.

Міятович раніше неодноразово висловлювалася (російською мовою) про Україну, зокрема критикувала заборону російських пропагандистських телеканалів і фільмів, а також закон про декомунізацію.

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