Комік і тренер "Ліги сміху" Сивохо став радником секретаря РНБО

Комік, актор та тренер "Ліги сміху" Сергій Сивохо став радником секретаря Ради нацбезпеки і оборони з питань реінтеграції і відновлення Донбасу.

Про це він заявив на своїй сторінці в Facebook 21 жовтня. Також Сивохо опублікував фото виданого йому посвідчення.

"Для мене це велика відповідальність! Планів неймовірну кількість! Попереду багато складної і важливої роботи", – написав він.

Своїм передплатникам він обіцяв не підвести їх.

Як писав OBOZREVATEL, на позачергових парламентських виборах Сергій Сивохо балотувався від партії "Слуга народу" по мажоритарному округу в Донецькій області, проте не набрав необхідної кількості голосів.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram