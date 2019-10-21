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21 жовтня • оновлено в 15:42
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Комік і тренер "Ліги сміху" Сивохо став радником секретаря РНБО

5.1т Читати матеріал російською

Комік, актор та тренер "Ліги сміху" Сергій Сивохо став радником секретаря Ради нацбезпеки і оборони з питань реінтеграції і відновлення Донбасу.

Про це він заявив на своїй сторінці в Facebook 21 жовтня. Також Сивохо опублікував фото виданого йому посвідчення.

"Для мене це велика відповідальність! Планів неймовірну кількість! Попереду багато складної і важливої роботи", – написав він.

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Комік і тренер "Ліги сміху" Сивохо став радником секретаря РНБО

Своїм передплатникам він обіцяв не підвести їх.

Як писав OBOZREVATEL, на позачергових парламентських виборах Сергій Сивохо балотувався від партії "Слуга народу" по мажоритарному округу в Донецькій області, проте не набрав необхідної кількості голосів.

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Особа
Сергій Сівохо
Місце
Україна
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Раковая опухоль расползается!
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1
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Че вы делаете рагули!??Опомнитесь тепилы!Там если все поидет нормально надо тбудет решать сугубо житейско-экономические вопросы ,шутки юмора шутить потом можно,пипец какой то.
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Usatyi Leonid
Usatyi Leonid
Лига смеха, квартал - кладезь талантов для Украины все это было бы так смешно если не было бы так грустно.
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