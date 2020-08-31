Комік Філімонов йде в мери Одеси від "Слуги народу": запропонував особисто Зеленський

Кандидатом в мери Одеси на з'їзді партії "Слуга народу" висунули українського коміка Олега Філімонова.

Перед цим в кулуарах з'їзду Філімонов заявляв, що буде балотуватися на пост міського голови на особисте прохання президента України Володимира Зеленського. Він назвав це "пропозицією, від якої не відмовляються".

"Є пропозиція від президента, якому потрібна нова, гарна, добротна Одеса. Одеса без корупції, Одеса, яка повертає свою автентичність", – розповів Філімонов.

Він також зізнався, що йому двічі надходили пропозиції про участь у виборах від "певних людей в Одесі, які хотіли, щоб прийшла нова влада". Але пропозиція Зеленського – "зовсім інша історія".

За словами Філімонова в інтерв'ю Pavlovsky news, три місяці тому Зеленський запросив його з дружиною в Офіс президента. Там під час обіду він і запропонував йти в мери Одеси. Комік прийняв пропозицію не відразу, деякий час думав, але потім погодився.

Крім того, він назвав свого конкурента і чинного мера Одеси Геннадія Труханова міцним господарником. При цьому підкреслив, що він розвиває місто не за особисті кошти, а за бюджетні – тобто гроші всіх одеситів.

Своїми сильними сторонами Філімонов назвав невміння красти і наявність потужної команди фахівців.

"Я ніколи не крав і до сих пір не вмію цього робити, і сподіваюся, що ніколи не навчуся", – заявив він.

Свої шанси на перемогу Філімонов оцінював спочатку як 50 на 50, а потім, назвав їх високими. Він пояснив це двома причинами.

"По-перше, я дуже люблю Одесу. Одеса мене створила, я – абсолютний продукт цього міста. Ну і є таке враження, що Одеса мене любить. А коли є взаємна любов, все може вийде", – сказав Філімонов.

Також артист зізнався, що не знає свого рейтингу, але висловив надію, що він буде поступово зростати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, гуморист і гравець в КВН Олег Філімонов розглядається в якості кандидата в мери Одеси. Про це заявила заступник фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.