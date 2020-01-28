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28 січня • оновлено в 12:35
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"Коментарі не даю": Ясько втекла від українських журналістів у ПАРЄ

2.3т
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Голова української делегації в ПАРЄ, народна депутатка від "Слуги народу" Єлизавета Ясько відмовилася спілкуватися в кулуарах з журналістами.

Так, вони поставили їй питання про ставлення до судової реформи в Польщі, проте парламентарка залишила його без відповіді, заявивши, що нічого коментувати не буде. Відео втечі Ясько від українських журналістів з'явилося на Telegram-каналі Pavlovsky News (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Я не даю зараз коментарів. Колеги, будь ласка, у нас зараз зустріч, коментарі я зараз не можу давати", – сказала вона.

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Єлизавета Ясько

Єлизавета Ясько

news.liga.net

Журналісти, в свою чергу, бігли за нею коридорами, але нардепка проігнорувала їх і поїхала в ліфті. Представники ЗМІ акцентували увагу на тому, що вважають таку поведінку голови української делегації в ПАРЄ вельми дивною, адже вона уникає спілкування з ними вже другий день поспіль.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особа
Єлізавета Ясько
Місце
Україна
Теги
ПАРЄ Партія Слуга народу
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