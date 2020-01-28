"Коментарі не даю": Ясько втекла від українських журналістів у ПАРЄ

Голова української делегації в ПАРЄ, народна депутатка від "Слуги народу" Єлизавета Ясько відмовилася спілкуватися в кулуарах з журналістами.

Так, вони поставили їй питання про ставлення до судової реформи в Польщі, проте парламентарка залишила його без відповіді, заявивши, що нічого коментувати не буде. Відео втечі Ясько від українських журналістів з'явилося на Telegram-каналі Pavlovsky News (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Я не даю зараз коментарів. Колеги, будь ласка, у нас зараз зустріч, коментарі я зараз не можу давати", – сказала вона.

Єлизавета Ясько news.liga.net

Журналісти, в свою чергу, бігли за нею коридорами, але нардепка проігнорувала їх і поїхала в ліфті. Представники ЗМІ акцентували увагу на тому, що вважають таку поведінку голови української делегації в ПАРЄ вельми дивною, адже вона уникає спілкування з ними вже другий день поспіль.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

нардеп від "Європейської солідарності", член української делегації в ПАРЄ Олексій Гончаренко вступив в публічну суперечку з російським пропагандистом. Він назвав його співробітником ГеббельсТБ, а російських окупантів – сучасними нацистами.

Крім того, він звинуватив рупорів кремлівської пропаганди в обслуговуванні бандитів і вбивць, на чолі яких стоїть "Гітлер-Путін".

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