Коментар: Вперед, італійські урядовці-дилетанти!

Італією спільно керуватимуть праві та ліві популісти. Це може призвести до фінансової кризи в країні та до настання неспокійних часів у Європі, вважає Барбара Везель.Зрештою, при формуванні уряду в Італії переміг принцип: краще синиця в руках, ніж журавель у небі. Маттео Сальвіні, цей розумний стратег правопопулістів "Ліги Півночі", довгий час вагався та сподівався на нові вибори. Його рейтинги у соціологічних опитуваннях зростають зі швидкістю комети, тому він сподівався зміцнити позиції власної партії у новому парламенті. Але у підсумку перемогла обережність, і він погодився на друге одруження з "Рухом п'яти зірок".

Невідомий професор та інші початківці

Було б дивом, якби новий прем'єр-міністр не став маріонеткою у руках керівників обох партій. Адже невідомий професор юриспруденції не є представником ані "Ліги", ані "П'яти зірок", владою йому лише дали покористуватись. Джузеппе Конте приречений бути слабкою фігурою - керівником уряду, який, перш ніж щось пообіцяти Анґелі Меркель або Еммануелю Макрону, спочатку повинен буде телефонувати до офісів двох партій.

Те ж стосується і решти цього уряду новачків: навряд чи хтось з його членів до цього організував роботу бодай міської ратуші. Новим міністром фінансів став дотепер невідомий професор економіки, який також не має досвіду роботи в уряді. Коли стало відомим його ім'я, довелося довго шукати інформацію про нього в інтернеті. Серед небагатьох фактів, які вдалось віднайти про Джованні Тріа - те, що він буцімто прихильний до євро.

Весь цей уряд складається з новачків - за винятком лише нового міністра закордонних справ. Це надає їм ще більшої довіри в очах їхніх виборців, оскільки запекла боротьба з так званим істеблішментом є одним зі стандартів популістів. Але як свідчить приклад мерки Риму, яка є представницею "Руху п'яти зірок" та яка не може довести до ладу взагалі нічого в італійській столиці, управління державою - це не лише голосні гасла та, у кращому разі, кілька гарних намірів.

Занадто дорогі обіцянки

Програма цього союзу двох партій, які ідеологічно є непоєднуваними, складається насамперед з подарунків виборцям, які коштуватимуть надмірно дорого. А виборці настільки прагнуть змін та нових облич у політиці, що при цьому вони розучились рахувати. Оскільки пропорційне оподаткування, яким лідер "Ліги" Маттео Сальвіні хоче ощасливити своїх прихильників, коштуватиме державі мільярди та буде вигідним лише тим людям, які мають дохід у понад 30 тисяч євро на рік. Люди зі скромнішим доходом, які насамперед віддавали свої голоси популістам, опиняться у ще гіршому становищі, ніж були дотепер.

З іншого боку, базовий дохід, який "Рух п'яти зірок" обіцяв біднішому півдню країни, замінює фактично соціальне страхування, якого Італії бракувало протягом десятиліть. На жаль, держава на даний момент не має на це коштів, а велетенські дірки, які обидва наміри проб'ють у державному бюджеті, не вдасться залатати жодними запозиченнями.

Узагалі, враховуючи нинішню ситуацію у світі, основна економічна ідея викликає велике запитання: що Італія вибереться зі своїх боргів, витрачаючи при цьому ще більше коштів. Ціла низка економістів дотримуються таких поглядів. Але оскільки наразі Дональд Трамп заганяє світову кон'юнктуру у прірву, є незрозумілим, яким чином Італія зможе з цього вибратись.

Жахіття для Європи

У Європейському Союзі очікували на цей колектив популістів з Італії. Ще не завершилась криза у Греції, а на черзі - наступна, куди більш серйозна загроза для Єврозони. Економічно Італія є вдесятеро потужнішою, ніж її невеликий південний сусід. Якщо Рим візьме курс на державне банкрутство, то тоді крах на фінансовому ринку може потягти за собою усю єдину валюту.

Поки що невідомо, скільки зі своїх надмірно дорогих обіцянок втілять у життя ці новачки в Італії. У будь-якому разі на Брюссель очікують неспокійні часи, адже уряд Конте попросить дозволу на те, щоб і далі безтурботно залазити у борги. Але ЄС не зможе надати такий дозвіл, і кризи не уникнути.

Як триматиметься ця коаліція?

Окрім того, з цими італійцями не буде нічого іншого, окрім сварки. Обіцянки шефа "Ліги" Сальвіні зробити на залізниці окремі вагони для людей іншої раси демонструють його правоекстремістські, расистські погляди. Якщо він у найближчому майбутньому, працюючи на посаді міністра внутрішніх справ, позганяє мігрантів у табори, то в Італії розпочнеться жорстка боротьба за права людини. Залишається загадкою, яким чином з демагогією та поглядами Сальвіні може миритись "Рух п'яти зірок", який у принципі дотримується лівих поглядів.

І ще одне: популісти у Римі переконують людей у тому, що в італійській кризі винна Німеччина. Це є зловмисною дурницею. За статистикою, у середньому показник національного багатства на душу населення в Італії є вищим, ніж в Німеччині. Країна, однак, має значну проблему з його розподілом. Любі італійці, почніть із самих себе та не перекладайте на інших хаос, корупцію, безвідповідальність, грабунок та інші речі, які паралізують вашу чудову країну. І, окрім цього: вперед, дилетанти-урядовці!