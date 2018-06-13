Коментар: Відставка голови Донецької області і майбутнє України

Донбас чекає на нового керівника і, очевидно, на нові дії Києва на Сході України. Про те, що зміниться після відставки Павла Жебрівського - журналіст Сергій Руденко в коментарі для DW.13 червня уряд України прийняв відставку голови Донецької обласної військово-цивільної державної адміністрації Павла Жебрівського. Цю відставку не можна назвати неочікуваною. Хоча б тому, що на цій посаді Жебрівський пропрацював три роки і весь цей час точилися чутки про його відставку.

Але Жебрівський був і залишається в оточенні президента України Петра Порошенка. А отже, рішення про його відставку варто сприймати як командне рішення. Жебрівський свою місію виконав. Донбас чекає нового керівника і, вочевидь, нових дій Києва на Сході України.

Столичний "варяг" Жебрівський

Жебрівський - третій за час війни на Донбасі голова обласної держадміністрації. У червні 2015 року він змінив на цій посаді генерала армії Олександра Кіхтенка. Навряд чи, звісно, хтось розраховував, що Павло Жебрівський протримається на посаді довше, ніж Кіхтенко, чи ніж донецький мультимільйонер Сергій Тарута, який був губернатором кілька місяців у 2014-му. Але "варяг" виявився живучим.

До Жебрівського, напевно, багато в кого є претензії. Мовляв, він міг зробити на Донбасі більше, але зробив небагато. Так це чи ні, сказати важко. На відміну від інших голів обласних адміністрацій, йому довелося керувати прифронтовим регіоном. З усіма відповідними наслідками - обстрілами з боку бойовиків, контрабандою, контролем територій спершу СБУ (в межах АТО), а потім Збройними силами України (коли почалася ООС). Ситуація в регіоні залежала не лише від його досвіду та знань. Був і залишається дуже важливим зовнішній фактор, який суттєво впливає на ситуацію на Донбасі.

Що міг би зробити, але не зробив Жебрівський? Впевнений, зараз знайдуться ті, хто скаже, що і коли екс-голова Донецької ОВЦА робив не так. Відповідь на це питання дасть, вочевидь, і той, хто прийде на його місце. Напевно, у Жебрівського були помилки. Їх просто не могло не бути, адже робота військово-цивільних адміністрацій - новий досвід в українській політиці. І навряд в цій ситуації можна обійтися лише відповідним регламентом при ухваленні тих чи інших рішень. Але, безумовно, заслугою Жебрівського було і залишається те, що, попри статус "варяга", він зміг пропрацювати на Донбасі три роки.

Людина Порошенка і вибори в Україні

В останні 18 років Павло Жебрівський - вірний соратник Петра Порошенка. Свого часу вони були лідерами фракції "Солідарність" у Верховній Раді. Після перемоги Віктора Ющенка на президентських виборах 2004 року перший очолив Житомирську обласну держадміністрацію, а другий став секретарем Ради нацбезпеки і оборони. І хоча на цих посадах вони протрималися недовго, їхній вплив на українську політику не зменшився.

Варто зазначити, що Павло Жебрівський, як і Петро Порошенко, прийшли у Верховну Раду з бізнесу. Обидва - люди заможні. За обома - великий системний бізнес. Рідна сестра Жебрівського - Філя Жебровська - керує великим фармацевтичним комбінатом "Фармак" і належить до сотні найбагатших українців. Про спільні бізнес-проекти двох родин нічого не відомо. Хоча те, що Жебрівський і Порошенко так довго поруч в політиці - вже певний показник. Оскільки в Україні політика - більше, ніж просто політика.

Павло Жебрівський, напевне, отримає нове призначення в українській владі. Попереду - президентські вибори. Вони будуть непростими для Петра Порошенка. Йому потрібні поруч вірні і перевірені кадри. Один з них - Жебрівський. Який фронт визначить для нього чинний президент України, поки невідомо. Але очевидно одне: людина, якій Порошенко довіряв три роки одну з найскладніших ділянок в країні, без роботи не залишиться.

Хто на Донбас?

У тієї людини, яка замість Жебрівського прийде на Донбас, декілька важливих завдань. Головне - підготовка до реінтеграції окупованої частини регіону. Хоча, враховуючи, що до президентських виборів в Україні залишається лише 9 місяців, пріоритетним завданням для нового голови Донецької військово-цивільної держадміністрації буде забезпечення проведення виборів. А точніше - отримання Петром Порошенком максимально позитивного результату. Чи міг це організувати "варяг" Жебрівський? Навряд. Вірогідно, чинний президент буде робити ставку на тих, хто добре знає Донбас, і тих, кого добре знає Донбас.

Один з головних претендентів на крісло голови Донецької ОВЦА - чинний замміністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юрій Гримчак. В часи президентства Ющенка він вже обіймав посаду віце-губернатора. Він близький до генерального прокурора Юрія Луценка і має добрі відносини з Петром Порошенком. Чи достатньо цього для призначення? Цілком. Чи достатньо цього для забезпечення перемоги Порошенка в регіоні? Невідомо.

Як би банально це зараз не прозвучало, але від того, що відбувається на Донбасі, залежить не лише майбутнє Петра Порошенка, а й майбутнє України. І в цих двох питаннях не останню роль буде відігравати новий очільник Донбасу.

Автор: Сергій Руденко - український журналіст і політичний оглядач. Видав декілька книг про українську політику.

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