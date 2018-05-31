Коментар: "Убивство" Бабченка - кричущий оманливий хід Києва

Спецслужби у Києві на очах у всього світу інсценують злочин, якого не було, і який, імовірно, тільки планувався. Тепер тільки повне роз'яснення дій СБУ може врятувати довіру до країни, вважає Бернд Йоганн.Рідко до почуття радості від того факту, що людина жива, домішується стільки подиву і навіть обурення. Громадськість була настільки введена в оману, що не тільки українці, а й спостерігачі і друзі України в інших країнах можуть тільки хитати головою. Уявне вбивство критика Кремля, російського журналіста Аркадія Бабченка у Києві було всього лише інсценуванням за режисурою українських спецслужб.

Таким чином, як стверджують у Києві, вдалося нібито запобігти змові з метою здійснення вбивства, мішенню якої були Бабченко та інші особи, на замовлення Росії. Докази, які наразі представили спецслужби і прокуратура, мізерні. Наприклад, записи із зображенням того, як на вулиці затримують ймовірного організатора злочину, і як таємно передавалися грошові купюри для купівлі зброї і оплати кілера. Облич на відео з купюрами не видно. Можна лише почути розмову дійових осіб.

Фейкова історія - і для президента Німеччини

Однак зрозуміло, що журналіст Бабченко з готовністю взяв на себе виконання ролі актора другого плану в операції спецслужб. Він навіть дозволив себе сфотографувати лежачим у калюжі крові. Цей знімок обійшов світ як документація вбивства, яке розігрували у Києві протягом 20 годин не тільки відомства, а й представники уряду. Мета акції очевидна - по максимуму привернути увагу громадськості. Разом з тим це була фейкова історія, якою приймаюча сторона "пригостила", зокрема, й президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра (Frank-Walter Steinmeier) в день його візиту до Києва.

Жахлива новина, яка, виходить, взагалі-то не відповідала дійсності, затьмарила не тільки на візит глави Німеччини в Україну. Довіра до української політики як усередині країни, так і за її межами проходить зараз таку перевірку на міцність, якої вже давно не було. Зрозуміло, для ведення слідства і запобігання злочинам необхідні таємні розслідування і секретність. Тим більше що Україна чотири роки має справу з російською військовою агресією, яку Кремль проводить підступними методами, перш за все на Донбасі, але й використовуючи політичну дезінформацію і фейкові новини на пропагандистському фронті.

Допомогти може тільки повне роз'яснення

Чи повинна Україна відповідати, вдаючись до тих самих методів? Чи повинна вона для цього навіть інсценувати нібито справжнє вбивство? Чи справді було необхідно змушувати страждати і сумувати сім'ю, друзів і знайомих Бабченка? Які ще докази провини передбачуваних злочинців і замовників вбивства російського журналіста є у прокуратури і спецслужб, щоб виправдати свої дії?

Україна повинна терміново дати пояснення - в тому числі своїми партнерам, таким, як Німеччина та інші країни. Візит в Україну міністра закордонних справ Німеччини Гайко Мааса (Heiko Maas), який йде відразу за поїздкою Штайнмаєра, надає таку можливість. Київ повинен нею скористатися.

Якщо повного роз'яснення скандалу не відбудеться, то на тлі відсутності прогресу в проведенні реформ - особливо що стосується боротьби з корупцією - і без того вкрай зіпсований імідж України постраждає ще більше. Хочеться сподіватися, що українській політиці зрозумілі масштаби того, наскільки довіру до неї поставлено на карту. Справа Бабченка спантеличує і викликає запитання не тільки в Україні, але на міжнародному рівні. Тепер може допомогти тільки повне роз'яснення.