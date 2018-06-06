Коментар: "Смаження Меркель на грилі" не сталося

Уперше канцлерка постала перед депутатами Бундестагу для запитань. Вона зробила це упевнено, демонструючи тверде знання фактів. Чому ж вона так довго опиралась цьому формату?, запитує Єнс Турау.Свого часу на засіданні фракції християнських демократів Анґела Меркель (Angela Merkel) все ж благословила цю ідею. "Якщо це необхідно, то гаразд, давайте це зробимо", - цитують її слова однопартійці. Парламентарії з усіх фракцій давно хотіли, щоб на додачу до нудного опитування народними обранцями уряду, по середах на кожному пленарному тижні, з'явилося справжнє шоу, за участю самої керівниці уряду. Бодай тричі на рік. Оскільки досі багато років приходили говорити на складні теми лише статс-секретарі з міністерств. Це влаштовувало фахівців і політиків, але решті публіки було не цікаво.

Проте під час своїх закордонних візитів депутати Бундестагу спостерігали, наприклад у Великобританії або Іспанії, наскільки видовищними можуть бути опитування керівників урядів. І тепер, коли уперше це сталося й у Німеччині, можна сказати: вони мали рацію, ідея себе виправдала.

Відбиття атак АдН

У тому числі й для самої Анґели Меркель. Чому ж канцлерка так боялась цього опитування?

Упевнено називаючи факти та без жодного збудження вона давала відповіді на запитання щодо Росії, Дональда Трампа, Китаю, скандалу довкола відомства з питань біженців. І, звичайно, праві популісти з "Альтернативи для Німеччини" - у Бундестазі це вже стало традицією - від душі здіймали галас та робили провокації. Меркель спричинила потік мігрантів, розтринькала мільярди, коли вона нарешті піде у відставку? Безумовно, одна із чеснот канцлерки - це те, що її важко вивести із рівноваги. І цього разу вона теж стрималася. А натомість скористалась моментом, аби подякувати багатьом тисячам співробітників Федерального відомства з питань міграції та біженців. Ось що треба робити, аби нейтралізувати супротивника.

І канцлерка використала опитування для того, щоб внести ясність у кілька важливих питань. Чи не хоче вона повернути Росію до кола великих індустріальних держав, тобто зробити з "Великої сімки" "Велику вісімку"? В жодному разі. Тому що "анексія Криму була явним порушенням міжнародного права". Тому виключення Росії з цієї групи було, за її словами, правильним. Крапка. Але Меркель зіграло на руку те, що її партнери по коаліції, соціал-демократи, не піддалися спокусі додатково ускладнити і без того напружені відносини в урядовому союзі.

Від СДПН пролунали тільки ввічливі запитання по суті. Подекуди хотілося більшої кусючості, зокрема у питанні, якою мірою Меркель несе відповідальність за поганий стан справ у відомстві з питань міграції. Вона її, поза сумнівом, несе. Але запитання так ніхто і не поставив.

Підсумок: Якщо у Меркель були побоювання щодо такого опитування або, як писали напередодні деякі ЗМІ, "підсмажування на грилі", то вони були безпідставними. Якщо так проходитиме завжди, Меркель охоче прийде знову. Насамкінець вона дозволила собі трошки свого знаменитого сухого гумору, відомого лише вузькому колу людей. "Як не шкода, але опитування добігло кінця. Проте ж я повернуся", - вигукнула вона у зал. Ну що ж…