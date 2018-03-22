Коментар: Савченко "догралася" зі спецслужбами

Гра в агента 007 вилилася для Надії Савченко у кримінальну справу. Журналіст Сергій Руденко про те, як народна депутатка і Герой України перетворилася на "терориста №1" країни, - спеціально для DW.Верховна Рада України позбавила Надію Савченко депутатської недоторканності, дозволивши заарештувати її та притягнути до кримінальної відповідальності. Відтепер колишня бранка Кремля, яка була символом боротьби з Російською Федерацією, перетворилася на ворога №1 України. Відомству генпрокурора Юрія Луценка тепер належить довести її провину в суді. Та й без цього можна сказати, що історія з Надією, яка відсиділа в російському СІЗО і потрапила під варту вже у себе на батьківщині, залишиться сумною історією постмайданної України.

Фіаско Савченко-007

Надія Савченко - перша народна депутатка і Герой України, яку прокуратура звинуватила у підготовці державного перевороту. Сама Савченко стверджує, що все, про що з парламентської трибуни 22 березня повідомив Юрій Луценко, було частиною її "великої гри" зі спецслужбами. Як стверджує Надія, вона почала створювати "сюрреалізм", обговорюючи з одним з тих, кого приставила до неї Адміністрація президента, варіанти проведення теракту в парламенті і знищення верхівки країни. Мовляв, таким чином вона провокувала спецслужби. Але сенсу своїх дій Савченко так і не змогла пояснити. У підсумку гра в агента 007 перетворилась у кримінальну справу проти Надії Савченко та її давнього знайомого - глави "Офіцерського корпусу" Володимира Рубана.

Чи достатньо у обвинуваченої було сил і можливостей для організації державного перевороту, сказати важко. Але ось посіяти паніку в країні Савченко і товариші цілком могли. На відео, оприлюдненому ГПУ, Герой України обговорює зі спільниками, як організувати державний переворот. Вибухів і стрілянини в урядовому кварталі, де знаходиться будівля Верховної Ради України, було би цілком достатньо для дестабілізації ситуації в країні. В умовах війни такі жарти неприпустимі. Тим більше від людини, яка пройшла війну і полон.

Що означають слова Луценка без суду?

Генпрокурор Юрій Луценко стверджує, що у прокуратури є неспростовні докази провини Надії Савченко. Однак їхню неспростовність зможе підтвердити лише суд. Глава генеральної прокуратури оптимістично заявляє, що для передачі всіх документів справи до суду знадобляться два-три місяці. Чи достатньо буде цього часу, поки що важко сказати.

За останні три роки на вимогу прокуратури недоторканності позбавлені семеро народних депутатів України. Жодна справа поки що не була доведена до суду. Тому немає жодної гарантії, що справа Савченко буде логічно завершена. До речі, справа Саакашвілі, якого також звинувачували в підготовці держперевороту, дотепер так і залишається нерозслідуваною.

Але навіть якщо справа Савченко опиниться в суді, довести її провину, ймовірно, буде не просто в силу різних причин. Одна з них - законність зібраних генеральною прокуратурою доказів проти Надії. Адже без згоди Верховної Ради слідчі не мали права проводити негласні дії щодо народного депутата України. Ймовірно, на цьому і будуватимуть свій захист адвокати. До того ж, не варто забувати, що Савченко вважають креатурою Віктора Медведчука, - юриста, який виграв не один судовий процес.

Не виключено, що у справі Савченко з'являться нові фігуранти, нові докази і нові умовиводи генерального прокурора. Очевидно, нам доведеться ще довго бути свідками серіалу за участю колишньої льотчиці і Юрія Луценка. Щоправда, не впевнений, що ми отримаємо відповідь на питання, навіщо було Савченко "перевертати" владу в Україні. А хотілося б. Принаймні, прокурор вже точно повинен знати, чого в цьому більше - "безбаштовості" Надії, дій російських спецслужб або провокаторів, які її "вели".

Технічний кандидат для Порошенка

До чергових виборів глави української держави залишається рік. Надія неодноразово заявляла про бажання брати участь у президентських виборах. Донині вона перебувала в ар'єргарді української політики. На сьогодні у Савченко немає шансів не тільки стати президентом, але і пройти до другого туру виборів. Одна статус "терориста №1" в країні і кримінальна справа гарантують їй гарну інформаційну підтримку. Отже, якщо колишня льотчиця таки вирішить поборотися за президентський пост, вона може стати технічним кандидатом для Петра Порошенка і перетягнути на свій бік частину електорату Юлії Тимошенко.

Надія може перетворитися в "антиЮлю". У політичного Робін Гуда, який залишив лави "Батьківщини". Зухвала, така що опонує владі, готова підривати будівлю Верховної Ради. Чим не герой сучасного українського політичного епосу? Тим більше в Україні особливе ставлення до гнаних владою.

Чи зможе Савченко "загасити" нинішній президентський рейтинг Тимошенко, зараз важко передбачити. Поза сумнівом, Надія впевнена у тому, що її прагнення до президентства не має нічого спільного з роллю технічної кандидатки. Хоча саме в таку колишню льотчицю може перетворити Юрій Луценко - за умови вправного ведення справи. Адже очевидно, що приймаючи рішення відкрити справу проти Савченко, генеральний прокурор мав передбачити і той варіант, при якому вина Надії не буде доведена. І навряд чи мета Луценка може полягати лише у тому, щоб запроторити Савченко за ґрати.

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