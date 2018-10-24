Коментар: "Орбанізація" Польщі поки не загрожує

Правляча партія "Право і справедливість" хоч і залишился на сильних позиціях, однак Польща не стане другою Угорщиною - це видно з місцевих виборів, які пройшли у неділю, вважає Бартош Велінський з Gazeta Wyborcza.Варшава має стати як Будапешт, закликав сім років тому голова партії "Право і справедливість" ("ПіС") Ярослав Качинський. З осені 2015 року, коли його партія здобула більшість у парламенті, він працює над досягненням цієї цілі. Качинський захоплюється угорським прем'єр-міністром Віктором Орбаном. На початку 2016 року вони провели багато годин разом у пабі на півдні Польщі. Угорський популіст тоді пояснював своєму польському колезі, яким чином можна ослабити чи навіть розвалити ліберальну демократію. Відтоді Качинський слідує угорським порадам.

За політичного контролю над суспільними медіа, конституційним судом та системою правосуддя в цілому може складається враження, що Польща справді стає схожою на Угорщину. Особливо при тому, що протести проти уряду були дуже тихими - як і в Угорщині, де влада Орбана є настільки консолідованою, що жодних політичних змін не видно на горизонті. Результати виборів у неділю показують протилежне: Польща відрізняється від Угорщини.

Рекордна явка

Адже полякам не все одно, в якому напрямку рухається їхня країна. Поляки - за демократію та Європу. Доказом тому - висока явка: понад 51 відсоток прийшли голосувати. Те, що для Німеччини є мізерним показником, на польських місцевих виборах після змін 1989 року є рекордом!

Загальний результат по країні дає суперечливу картинку. Безсумнівно, "ПіС" набрали найбільший результат - 33 відсотки голосів. Опозиційна коаліція здобула лише 26 відсотків. Непоганий результат, але також показник, що проєвропейці в цілому по країні не в стані перемогти "ПіС". Однозначно вражає результат виборів у найважливіших польських містах, оскільки тут консерватори програли. Найбільш дивовижний приклад - це столиця Варшава, де Патрик Які, який висувався від "ПіС", програв Рафалу Трасковському, що висувався від опозиції. Ця дуель для Польщі мала центральне значення, оскільки у разі перемоги Які шок можна було би порівняти з поразкою президента Броніслава Коморовського тоді невідомому політику з "ПіС" Анджею Дуді три роки тому. Перемога Які означала би кінець опозиції.

Обіцянка Варшави-світового мегаполіса

Саме на це "ПіС" покладав значні надії. Їхній кандидат Які обіцяв, що перетворить Варшаву на мегаполіс світового рівня. Кабмін масивно підтримував його і обіцяв, що план Які фінансуватиметься з державного бюджету. І вірні уряду суспільні медіа хвалили Патрика Які вдень і вночі у той час, як Трасковського показували тільки в поганому світлі.

Однак все вирішилося ще у першому турі 54 відсотками голосів на користь Трасковського - що перевершило найоптимістичніші дані опитувань. Це передовсім тому, що на завершальній стадії передвиборчих перегонів "ПіС" припустилася жахливої помилки. Співробітники штабу Які застерегли виборців столиці, що у разі його програшу уряд не інвестуватиме у Варшаву більше ані центу. Цю погрозу виборці сприйняли погано. Окрім того, "ПіС" незадовго до виборів опублікувала відео, у якому говорилося, що опозиція "затопить" Польщу біженцями, які вчинятимуть насильство на вулицях міста. Приклад расистської пропаганди в усій красі. Три роки тому, на піку міграційної кризи, "ПіС" заробила собі на подібному цькуванні бали підтримки на парламентських виборах. Нині це було, навпаки, цілковито контрпродуктивно і коштувало "ПіС" голосів.

До того ж, у п'ятницю перед виборами Європейський суд призупинив ініційовану урядом Польщі дочасну відправку на пенсію суддів - це було впевненим успіхом у боротьбі за незалежне правосуддя. Кількома днями раніше польський міністр юстиції розпорядився перевірити, чи зобов'язальний характер рішень Європейського суду взагалі відповідає конституції. Це підсилило страх багатьох виборців, що "ПіС" прагне вийти з ЄС.

Великі міста як фортеці опозиції

Не лише у Варшаві, але також і в інших великих містах, як-то Познані, Вроцлаві, Лодзі чи Ряшеві "ПіС" набрала скромні результати. Навіть у Білостоку на східному кордоні Польщі, де "ПіС" насправді є особливо сильною, кандидат від "ПіС" зазнав поразки. Великі міста стали фортецями польської демократії. В Угорщині такі твердині опозиції відсутні, бо Будапешт є єдиним мегаполісом країни. Дебрецен, друге за розмірами місто Угорщини, має лише 200 тисяч жителів - менше за Білосток, який є десятим у переліку найбільших міст Польщі.

"ПіС" офіційно заявляє про перемогу, утім між рядками прослідковується величезне розчарування. Однак особливе занепокоєння викликають заяви політиків від "ПіС", які вважають, що через погані результати на виборах слід обмежити свободу приватних медіа та примушувати до лояльності уряду. Впродовж кількох років партія заявляла, що медіа перебувають під контролем Берліна і мають бути наново полонізовані. Здається, що партійні стратеги з огляду на європейські вибори, заплановані на 2019 рік, та польські парламентські вибори надалі посилюватимуть дотеперішню політику.

Жителі великих міст Польщі на вихідних виражено показали, що вони прихильні до політики "ПіС". Однозначно, країна не дасть себе просто так орбанізувати. Однак Європі доведеться ще тривалий час через про Польщу хвилюватися.

Бартош Велінський - голова рубрики "Міжнародна політика" польського видання Gazeta Wyborcza.