Коментар: Надія Савченко - шлях від героїні до політичного фріка

Той, хто думає, що, заарештувавши Надію Савченко, українська влада набере бали, сильно помиляється. СІЗО стане для неї ще одним політичним трампліном, вважає Сергій Руденко.Генеральний прокурор Юрій Луценко обвинуватив народну депутатку України Надію Савченко в підготовці теракту в стінах Верховної Ради. Луценко просить парламент зняти з колишньої льотчиці депутатську недоторканність і дати згоду на її затримання та арешт. Доказів провини Савченко поки не оприлюднено. Але зі слів генпрокурора, підозрюванала планувала пострілами з мінометів обвалити скляний купол парламенту, підірвати дві гранати, а потім з автоматів розстріляти досі живих депутатів. Як було насправді, належить з'ясувати слідству, а згодом - суду.

Куля - не дура

За час після повернення з російського полону Надія Савченко зробила досить багато відверто дурних і необачних вчинків. Перемовини з власної ініціативи з лідерами так званих "ДНР" та "ЛНР", нелегальна поїздка до Донецька, спроби стати на захист бойовиків ОРДЛО, поїздка до Москви і багато іншого повністю підірвало імідж непереможної української льотчиці. З героїні Савченко (позивний "Куля") перетворилась на політичного фріка, який за велінням долі опинився у депутатському кріслі.

Савченко так і не стала політиком. Вона бралася переписувати Конституцію України, створила власну партію і навіть встигла заявити про намір балотуватися у президенти країни. Але все це не додало їй політичної ваги. Вона як була, так і залишилась тією самою "Кулею", яку, як вважає багато хто в Києві, запустили з російських спецслужб.

Чи могла Савченко планувати якусь силову акцію в будівлі Верховної Ради? Не виключено. Надія збирається у 2019 році балотуватися у президенти України. Їй необхідно привернути до себе увагу. Чи думала вона про переворот? Так, і в цьому вона сама зізналася журналістам. Чи спроможна вона здійснити те, що їй інкримінує Генеральна прокуратура? За допомогою чужої сили - цілком. А чи готова вона була до військового перевороту в масштабах країни? Навряд. Її швидше приваблювала роль борчині проти чинної влади, ніж роль людини, готової повернути Україну до безодні безвладдя і хаосу.

Путчисти-невдахи

За останні півроку в Україні у підготовці державного перевороту було обвинувачено Міхеіла Саакашвілі, його соратника Северіона Дангадзе, а також голову "Офіцерського корпусу" Володимира Рубана. Тепер у цій компанії опинилась і Надія Савченко. За даними СБУ і ГПУ, Саакашвілі і Дангадзе готували протестні акції проти чинної влади, Рубан і Савченко - планували військовий переворот. Справу Саакашвілі призупинили після його видворення з України. Дангадзе і Рубан сидять у СІЗО. А Савченко поки чекає на рішення парламенту про те, чи позбавляти її депутатської недоторканності.

У всіх цих історіях без винятку фігурує зала Верховної Ради України. Саме на неї, якщо вірити слідчим, намагалися здійснити замах путчисти. Саакашвілі і Дангадзе готували захоплення парламенту. Савченко хотіла розгромити Раду разом із депутатами. А Володимир Рубан начебто готував ще й план знищення вищого керівництва країни на чолі з президентом Петром Порошенком - тому і віз з окупованого Донбасу зброю. Словом, згадана четвірка путчистів виглядає такою собі хунтою, що рветься до влади. Причому діяли вони фактично окремо один від одного.

У всіх цих історіях, які розповіла Генеральна прокуратура, є одне важливе питання, яке поки залишається без відповіді: чи достатньо для успішного державного перевороту в Україні захоплення будівлі лише Верховної Ради? Чи може відсутність парламенту паралізувати життя в Україні? І що зрештою, несе путчистам ліквідація головного законодавчого органу в Україні? Вірогідно, відповіді на ці запитання мають давати не лише слідчі, а й політики.

По кому б'є Луценко

Очікуваний арешт Надії Савченко стане ударом не лише по самій льотчиці, але й по Юлії Тимошенко. Колишня бранка Кремля в 2014 році очолювала виборчий список "Батьківщини" на вибороах до парламенту. Так, Надія давно залишила фракцію, але ж депутатський мандат в неї залишився. Не виключено, що всю цю історію із Савченко використають проти Тимошенко під час президентської кампанії 2019 року. Це не жарт, "агентка Кремля" вела партію Тимошенко до Верховної Ради!

Але справа Савченко залишає питання і до Петра Порошенка. Адже саме він нагороджував її званням Героя України. Адже саме ця влада, якщо льотчиця є завербованою агенткою ФСБ, не дозволила контррозвідці вжити відповідних заходів проти Савченко. Навіть більше - за потурання СБУ Надія їздила до окупованого Донецька. Ну і головне - як людина із сумнівною репутацією могла бути членом парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони і мати доступ до державної таємниці?

Якщо хтось думає, що з арештом Савченко нинішня українська влада виграє, сильно помиляється. СІЗО для неї стане лише політичним трампліном. Адже все, що їй інкримінують, ще належить довести в суді. Який вочевидь, має відбутися у період президентської передвиборчої кампанії, учасником якої планує бути й Надія Савченко.

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