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8 квітня • оновлено в 22:00
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Комаровський вказав на цинізм нардепів у розпал епідемії COVID-19

9.2т
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Народні депутати цинічно вчиняють, будучи у Верховній Раді в респіраторах, тоді як лікарі носять звичайні медичні маски.

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Про це на YouTube-каналі розповів український лікар-педіатр Євген Комаровський (щоб побачити відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Мене обурює те, що депутати ходять у респіраторах, а лікарі в масках. Це нагадує ситуацію, коли солдати на передовій ходять в гімнастерках, а штабні щури у штабах – у бронежилетах", – зазначив він.

Нардепи в респіраторах

Нардепи в респіраторах

Лікар пояснив, що респіратори зобов'язані носити тільки медики і люди, які безпосередньо контактують із зараженими. Наприклад, респіратор із системою захисту FFP2 може вберегти від вірусів на 90%, FFP3 – 98%.

"Для чого все ж таки потрібні маски? Вони ніяк не можуть захистити від вірусу, який літає в повітрі. Маска потрібна хворій людині, яка б під час чхання і кашлю залишала слину і шмарклі у масці, а не розносила б їх навколо. ВООЗ не втомлюється повторювати, що маску повинна носити хвора людина. Маска різко скорочує вірогідність того, що хворий заразить оточення. Але захистити здорову людину маска ніяк не може", – наголосила Комаровський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на засіданні Верховної Ради спікер Дмитро Разумков умовляв народних депутатів вдягти захисні маски.

Також депутати ходять на роботу в масках і рукавичках, а деякі навіть добирають їх під своє вбрання.

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Читайте всі новини по темі "Карантин в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Карантин в Україні
Особа
Євген Комаровський
Місце
Україна
Тег
Верховна Рада України
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Артиллерист Моня
Артиллерист Моня
Не ну он прав но не совсем,оно все понятно маску должен носить больной но во первых кто знает больной он или нет?инкубационный период большой и бывает и без симптомов по этому правильно что бы все тогда носили маски и ну хоть сколько то она защитит все равно ,да и от пыли тоже)
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