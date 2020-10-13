Комаровський: у Зеленського ні ф*га не виходить, у мене відчуття агонії держави

Доктор Євген Комаровський заявив, що незадоволений тим, що відбувається в Україні після обрання Володимира Зеленського президентом, а найбільше розчарування у нього викликає оточення глави держави.

В інтерв'ю виданню "Гордон" український педіатр висловив думку, що в Зеленського вже не вийде реалізувати обіцяне і зараз він повинен підготувати ґрунт, щоб його наступник не повторив тих же помилок.

Як сказав лікар, у Зеленського "ні ф*га не виходить". "І вже не вийде. Треба терміново, як мені здається, зібратися й щосили підготувати ґрунт для того, щоб наступник не міг повторити ті ж помилки. Протягнути скорочення Ради, розігнати все, що можна розігнати", – вважає Комаровський.

Він розповів, що останній раз розмовляв із Зеленським влітку 2019 року. Перед виборами в Раду президент подзвонив йому і запитав, чи не готовий він піти в команду "Слуги народу".

"Я відповів: "Спасибі, я хочу бути поза системою, хочу бути незалежною людиною, але в будь-якому випадку готовий бути поруч, підказувати, радити". – "Тобто позаштатний радник?" Я сказав: "Так". Володимир Олександрович відповів: "Добре". Все. Більше не спілкувалися.

І я завжди знаю, чому. Напевне, поряд із Володимиром Олександровичем з'явилися люди, до яких він прислухається. Я-то не можу бути поруч, я в Харкові живу. Що вони говорили про мене? Я не знаю", – сказав Комаровський.

Він додав, що про нього "все життя говорять гидоту". "Про те, що я шарлатан, що я шоумен, що я повбивав купу дітей у своєму житті і з'їв їх..." – пожартував медик.

Доктор вважає, що главу держави оточують не професіонали, а "шантрапа". Як приклад він навів зовнішній вигляд сторінки Зеленського в соціальній мережі Instagram.

"У мене зараз весь час відчуття агонії. Агонія держави! Коли реально круті люди, професіонали на хрін нікому не потрібні, а якась шантрапа бігає навколо президента... Ні-ні, я не буду [називати прізвища], але шантрапа бігає навколо президента! Люди без освіти, без інтелекту, які взагалі ні хріна не розуміють в елементарному", – зазначив лікар.

За словами Комаровського, президент – "єдина людина в Україні", у кого фоловерів більше, ніж у нього. В Instagram на сторінку Комаровського підписано 8,7 млн осіб. У Зеленського – 9,5 млн фоловерів.

"Я відкриваю цей Instagram і бачу, що в стрічці з трьох фотографій президента на двох у нього навпіл обрізана голова. Тобто в людей, які ведуть Instagram глави держави, не вистачає розуму розмістити фотографію в стрічці Instagram так, щоб у президента була ціла голова, а не навпіл розрізана. Це називається професіоналізм!

Поза всяким сумнівом, важко знайти фахівця в міжнародних відносинах, але знайти фахівця, який розбирається в Instagram... Я вам 18-річних дітей понахожу, які зроблять сторінку президента "уті-путі", – сказав Комаровський.

Доктор зазначив, що зараз йому дуже шкода Зеленського, адже він не повинен вірити нікому.

"Я Володю, Володимира Олександровича дуже люблю... Але ця ситуація складна. Тому що тобі весь час треба приймати дуже жорсткі рішення і не можна нікому вірити. Нікому!" – сказав Комаровський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за прогнозом Євгена Комаровського, пандемія COVID-19 може закінчитися до кінця 2022 року.

Комаровський також заявив, що друга хвиля коронавірусу набагато небезпечніша, ніж перша, і в цей період заразиться більша кількість людей.