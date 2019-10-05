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6 жовтня • оновлено в 18:02
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"Комаровський - сволота!" Відомий педіатр описав свої відносини із Зеленським

114.1т Читати матеріал російською

Відомий український педіатр Євген Комаровський розповів про людей, які намагаються очорнити його в очах президента України Володимира Зеленського.

Про це він повідомив в інтерв'ю порталу "Новий час". Комаровський також підкреслив, що покладає на Зеленського "великі надії".

Євген Комаровський

Євген Комаровський

twitter.com

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Відповідаючи на питання, чи дослухається Зеленський до його думки, Комаровський відповів ствердно. За його словами, глава держави прислухається до експертних порад лікаря.

"Коли ми з Володимиром Олександровичем спілкуємося, він мене чує, він до мене прислухається. Але він в Києві, а я в Харкові. Щоб тебе слухали і прислухалися, треба бути з ними поруч 24 години на добу. Тому що в той момент, коли від президента відійде Комаровський, до нього підійдуть Іванов, Петров і Сидоров. І перше, з чого вони почнуть, це з того, яка Комаровський сволота. Тому я найменше схильний, розштовхуючи когось, пробиратися до тіла президента", – підкреслив він .

Комаровський також зазначив, що не бачить особистої необхідності в тому, щоб постійно доводити Зеленському свої якості, і спростовувати заяви недоброзичливців.

"Самі розумієте, у мене немає в цьому необхідності. Я для себе зробив висновок: ті 15% адекватних батьків, які готові мене слухати, - достатня аудиторія, щоб мені не було нудно в цьому житті", - зазначив Комаровський.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Комаровський дав важливу пораду, що не отруїти дитини ліками.

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Особи
Євген Комаровський Володимир Зеленський
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Victor Ideiniy
Victor Ideiniy
ПЕдиатЕр!!!! =))))
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Червоний Данило
Червоний Данило
комаровский, хитрый, ссыкливый ж.ид! ему предлагали занять место Супрун, но он очканул, потому что кроме как пиз.деть, он больше ничего не умеет!
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тимчук нина
тимчук нина
Червоний Данило, Некая команда с Комаровским пытались " нагреть" меня на лекарстве. Комаровский в интернете расписал чудодейственную мазь от грибка, по смешной цене в 9 руб, вместо 100руб в аптеке, Позвонила оказалось, это второй тюбик за 9, а первый под 850, На мою реплику , это разводка, трубку бросили. С тех пор воспринимаю Комаровского , через призму этого тюбика.
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