"Комаровський - сволота!" Відомий педіатр описав свої відносини із Зеленським

Відомий український педіатр Євген Комаровський розповів про людей, які намагаються очорнити його в очах президента України Володимира Зеленського.

Про це він повідомив в інтерв'ю порталу "Новий час". Комаровський також підкреслив, що покладає на Зеленського "великі надії".

Євген Комаровський twitter.com

Відповідаючи на питання, чи дослухається Зеленський до його думки, Комаровський відповів ствердно. За його словами, глава держави прислухається до експертних порад лікаря.

"Коли ми з Володимиром Олександровичем спілкуємося, він мене чує, він до мене прислухається. Але він в Києві, а я в Харкові. Щоб тебе слухали і прислухалися, треба бути з ними поруч 24 години на добу. Тому що в той момент, коли від президента відійде Комаровський, до нього підійдуть Іванов, Петров і Сидоров. І перше, з чого вони почнуть, це з того, яка Комаровський сволота. Тому я найменше схильний, розштовхуючи когось, пробиратися до тіла президента", – підкреслив він .

Комаровський також зазначив, що не бачить особистої необхідності в тому, щоб постійно доводити Зеленському свої якості, і спростовувати заяви недоброзичливців.

"Самі розумієте, у мене немає в цьому необхідності. Я для себе зробив висновок: ті 15% адекватних батьків, які готові мене слухати, - достатня аудиторія, щоб мені не було нудно в цьому житті", - зазначив Комаровський.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Комаровський дав важливу пораду, що не отруїти дитини ліками.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!