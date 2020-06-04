Влада не змогла грамотно і ефективно організувати боротьбу з коронавірусом через некомпетентність і популізм.

Про це дитячий лікар Євген Комаровський розповів під час прямого ефіру в Instagram з медичним експертом UNICEF Ukraine Катериною Булавіновою (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Відомий педіатр похвалив китайську модель протистояння COVID-19, хоч і назвав її недемократичною.

"Вразила китайська модель розсьорбування цієї каші. Вона абсолютно недемократична. Був єдиний центр, який приймав рішення, вони ніким не оспорювалися, і було необмежене фінансування. Китай показав всьому світу, що в умовах необмежених людських і фінансових ресурсів і найсуворішої дисципліни проблема може бути вирішена досить швидко і ефективно", – зазначив Комаровський.

Комаровський розгромив владу за жорсткий карантин через COVID-19 Facebook Євгена Комаровського

Також доктор пояснив, чому такі методи не спрацювали в Україні.

"Купа країн при відсутності дисципліни і матеріальних ресурсів раптом вирішила йти китайським шляхом і закручувати гайки. Відразу було зрозуміло, що з цього нічого не вийде. Держава не може заборонити службу в церкві, але намагається влаштовувати жорстку ізоляцію комусь, десь і для чогось. Людей ловлять в парках і штрафують, а десь шикуються черги в метро", – сказав Комаровський.

Крім того, лікар розкритикував довірливість людей, які слухають все, що говорить влада.

"Вразила моторошна стадність, коли люди чекають якогось рішення зверху, готові бігти в будь-якому напрямку і не готові розуміти, що люди нагорі також некомпетентні. В основі прийнятих рішень на всіх рівнях лежить небажання брати на себе відповідальність. Люди, які приймають рішення думають про політичні наслідки, а не про ваші інтереси. Це загальносвітова проблема – популізм у політиці вбиває людей", – зазначив доктор.

Як повідомляв OBOZREVATEL, доктор Комаровський розповів, що найкраще захищає від зараження COVID-19.