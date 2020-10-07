Лерос має заплатити за "нашим" законом, – Комарницький на скандальних плівках

Народний депутат Гео Лерос опублікував чергову порцію плівок із розмовами нібито Дениса Комарницького і Миколи Тищенка, в яких вони обговорювали, як "налякати" парламентаря.

У ролику, опублікованому на Youtube, нібито Комарницький і його співрозмовник, ім'я якого невідоме, обговорюють план "щодо Дубинського (нардеп від "Слуги народу") і Лероса" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

"Дивіться, подумайте, будь ласка, про це. Я буду на зв'язку. Ось. Але має бути програма щодо Дубинського і Лероса. Може, я його обійму десь у ресторані. Просто обійму, щоб він яскраво-червоний став. Я його можу балончиком пофарбувати. Можу зеленкою. Можу його обійняти, зеленочкою облити, сказати: дивіться на цього клоуна", – говорить нібито Комарницький.

Крім того, чоловік із голосом, схожим на Комарницького, уже в розмові з нібито Тищенком каже, що Лерос нібито має заплатити "за нашим законом".

"Ало. Ні, у мене знаєш, інша тема з'явилася. Заплатити потім штраф, ну або зеленкою облити. Він про мене наплів стільки гидот, що він за це має заплатити за нашим законом?", – говорить нібито Комарницький.

"О, бл*ть, може якесь відро бруду вилити йому на голову? Вилити г*вна і сказати: "Ось, на тобі". На камеру. Тобто можна взяти камеру, зарядити йому по ї*алу і заплатити відразу йому, 17 тис. грн. Ти подумай, мені здається, що нам треба щось яскраве", – озвучив він свою ідею.

Зазначимо, що раніше Гео Лерос оприлюднив другу частину записів розмов нібито нардепа від "Слуги народу" Миколи Тищенка, "смотрящего" над Києвом Дениса Комарницького і одного з його партнерів.

Нагадаємо, в першій частині "плівок" з Тищенком та Комарницьким, оприлюдненій 1 жовтня йшлося про те, що Андрій Єрмак покриває корупційні схеми "смотрящего" за столицею. З'ясувалося, що Тищенко "загасив" скандал з розкраданнями при будівництві Подільсько-Воскресенського моста саме через главу ОПУ.

На записах Комарницький і Тищенко також обговорювали ідею створення своєї групи всередині фракції "Слуга народу". До цього процесу нібито також підключився Єрмак. Фігранти розмови, обговорюючи свої схеми, пишаються тим, що вийшли з бандитських кіл 90-х.

Як повідомляв OBOZREVATEL, народний депутат Гео Лерос, якого виключили з фракції "Слуга народу", звинуватив президента України Володимира Зеленського в корупції і бандитизмі, через що українці можуть "знести його режим".