Лерос повинен заплатити по 'нашому' закону, – Комарницький на скандальних плівках

Народний депутат Гео Лерос опублікував чергову порцію плівок з розмовами нібито Дениса Комарницького і Миколи Тищенка, в яких вони обговорювали, як "налякати" парламентаря.

У ролику опублікованому на Youtube, нібито Комарницький і його співрозмовник, ім'я якого невідоме, обговорюють план "по Дубинському (нардеп від" Слуги народу ") і Леросу" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

"Дивіться, подумайте, будь ласка, про це. Я буду на зв'язку. Ось. Але повинна бути програма по Дубинському і Леросу. Може, я його обійму десь в ресторані. Просто обійму, щоб він яскраво-червоний став. Я його можу балончиком пофарбувати. Можу зеленкою. Можу його обійняти, зеленочкою облити, сказати: дивіться на цього клоуна", – говорить нібито Комарницький.

Крім того, чоловік з голосом, схожим на Комарницького уже в розмові з нібито Тищенком каже, що Лерос нібито повинен заплатити "за нашим законом".

"Ало. Ні, у мене знаєш, інша тема з'явилася. Заплатити потім штраф, ну або зеленкою облити. Він про мене наплів стільки гидот, що він за це повинен заплатити за нашим законом?", – говорить нібито Комарницький.

"О, бл*ть, може якесь відро бруду вилити йому на голову? Вилити г*вна і сказати: "Ось, на тобі". На камеру. Тобто можна взяти камеру, зарядити йому по ї*алу і заплатити відразу йому, 17 тис. грн. Ти подумай, мені здається, що нам треба щось яскраве", – озвучив він свою ідею.