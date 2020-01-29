"Команду Зеленського охопила паніка!" Данилюк розповів, як Трамп зірвав переговори США й України

Команду президента України Володимира Зеленського шокувала заморозка військової допомоги з боку США, а також вимоги президента Дональда Трампа погодитися на розслідування, що стосується справи про його імпічмент.

Про це заявив колишній секретар Ради національної безпеки України Олександр Данилюк. Подробицями він поділився в інтерв'ю The Daily Beast.

За його словами, країни намагалися сформувати дорожню карту співпраці. Серед безлічі питань у ній зокрема розглядалися пропозиції експорту американського газу в Україну.

Данилюк, Зеленський і Трамп

Зазначається, що Данилюк разом із радником з нацбезпеки США Джоном Болтоном працював над створенням офіційних рамок для американсько-українських відносин.

Але американці, визнав він, фактично зірвали офіційні переговори 10 липня: в той час, як сторони повинні були говорити про дорожню карту, раптово "постало питання щодо розслідування" у справі про імпічмент президента США.

"Посол США в ЄС Гордон Сондленд несподівано згадав про вимоги Трампа до Зеленського погодитися на розслідування Байдена. Після втручання Сондленда в розмову Болтон закінчив офіційну зустріч", – згадав Данилюк.

Він підкреслив, що дізнавшись про замороження військової допомоги США, команду українського лідера охопила паніка. Адже Зеленський був переконаний, що це просто помилка.

Щоб дізнатися, що все це означає, додав Данилюк, він сам відправляв запит до Ради нацбезпеки США, проте так і не отримав відповіді.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

28 липня стало відомо, що сенат Конгресу США схвалив проєкт військового бюджету, який передбачає $300 млн (7,8 млрд грн) військової допомоги Україні. З цієї суми $100 млн доступні для летального озброєння.

29 серпня президент США Дональд Трамп доручив своїй команді з національної безпеки переглянути програму фінансування системи безпеки в Україні.

Пізніше повідомлялося, що Трамп ухвалив рішення призупинити військову допомогу для України на 250 мільйонів доларів ввечері 25 липня, тобто вже після розмови з главою української держави Володимиром Зеленським.

З вересня по листопад 2019 року Україна вже отримала від США майно та послуги в рамках військової допомоги на суму 43 млн доларів.

Як стало відомо, Трамп особисто наказав відібрати у України військову допомогу.

Колишній радник Трампа з нацбезпеки Джон Болтон заявив, що глава США дійсно заморозив військову допомогу Україні в розмірі 391 млн доларів, примушуючи країну почати розслідування щодо сина його політичного конкурента Джо Байдена Хантера.

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