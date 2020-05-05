В Офісі президента України обговорили створення "регіонального кадрового резерву" для центральних органів влади.

Як сказано в повідомленні пресслужби глави держави, глава ОП Андрій Єрмак запропонував керівникам областей ввести посади заступників з роботи з талановитою молоддю, щоб вони могли зайнятися "формуванням списку амбітних молодих і талановитих людей з областей для роботи на державу".

Єрмак заявив, що в Україні так склалося, що молоді, яка живе в столиці, легше потрапити до центральних органів влади. Він зазначив, що багато молодих талантів залишається на периферії.

"Сьогодні є кілька позицій навіть в уряді, які досі залишаються вакантними. Знайти професійну людину з високими моральними цінностями, яка готова присвятити себе роботі на державу, не так просто", – сказав Єрмак.

Андрій Єрмак Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, згідно свіжим соцопитуваннями, якби вибори президента стартували в найближчі дні, то за Володимира Зеленського проголосували б понад 45% українців. Його партію "Слуга народу" підтримали б понад 41% виборців.

На початку квітня позитивно до Зеленського ставилися 44% респондентів. При цьому трохи зросла кількість незадоволених президентом українців: 25% в квітні проти 21% в березні.