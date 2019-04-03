Команда Зеленського оприлюднила список вимог до Порошенка

Команда кандидата у президенти України Володимира Зеленського опублікувала низку вимог до чинного глави держави Петра Порошенка.

Їх вона оприлюднила на своїй сторінці у Facebook. Нижче наводимо повний текст заяви.

Ми уважно ознайомилися із заявою президента України Петра Порошенка про те, що він почув молодь, яка проголосувала проти нього. Тому вимагаємо, щоб до завершення терміну свого перебування на посаді президента України він через контрольовану ним парламентську більшість, а також керівників правоохоронних органів:

Володимир Зеленський "112 Україна"

— забезпечив ухвалення закону про скасування декларування доходів і витрат для громадських активістів;

— перезапустив роботу НАЗК шляхом формування нового складу цього органу за участі міжнародних експертів і введення зовнішнього аудиту його діяльності;

— забезпечив ухвалення виборчого закону для впровадження пропорційної системи з відкритими списками на наступних парламентських виборах;

— видав акти про призначення суддів і забезпечив вживання заходів, які допоможуть розблокувати початок роботи Вищого антикорупційного суду;

— відкликав свій законопроект про криміналізацію незаконного збагачення і доручив коаліції підтримати проект закону, розроблений за участі міжнародних експертів;

— позбавив Службу безпеки України, Національну поліцію та інші правоохоронні органи повноважень у сфері боротьби з економічною злочинністю, а також припинив їхній тиск на суб'єктів підприємницької діяльності;

— реалізував передбачені законом повноваження і звільнив Сергія Семочка з посади першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки України;

— ліквідував схему "Роттердам +" і почав зовнішній незалежний аудит діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг;

— опублікував перелік своїх офшорних компаній, банків, у яких ці компанії мають рахунки, а також фінансову звітність цих компаній за останні п'ять років.

Пізніше перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко відреагувала на вимоги команди Зеленського до Порошенка. Вона нагадала політичним опонентам, що міняти законодавство може парламент, а не глава держави. Крім того, Геращенко дорікнула нинішнім прихильникам Зеленського тим, що вони самі не голосували за законопроекти, яких зараз вимагають від президента.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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