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Команда Зеленського оприлюднила список вимог до Порошенка

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Команда кандидата у президенти України Володимира Зеленського опублікувала низку вимог до чинного глави держави Петра Порошенка.

Їх вона оприлюднила на своїй сторінці у Facebook. Нижче наводимо повний текст заяви.

Ми уважно ознайомилися із заявою президента України Петра Порошенка про те, що він почув молодь, яка проголосувала проти нього. Тому вимагаємо, щоб до завершення терміну свого перебування на посаді президента України він через контрольовану ним парламентську більшість, а також керівників правоохоронних органів:

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

"112 Україна"

— забезпечив ухвалення закону про скасування декларування доходів і витрат для громадських активістів;

— перезапустив роботу НАЗК шляхом формування нового складу цього органу за участі міжнародних експертів і введення зовнішнього аудиту його діяльності;

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— забезпечив ухвалення виборчого закону для впровадження пропорційної системи з відкритими списками на наступних парламентських виборах;

— видав акти про призначення суддів і забезпечив вживання заходів, які допоможуть розблокувати початок роботи Вищого антикорупційного суду;

— відкликав свій законопроект про криміналізацію незаконного збагачення і доручив коаліції підтримати проект закону, розроблений за участі міжнародних експертів;

— позбавив Службу безпеки України, Національну поліцію та інші правоохоронні органи повноважень у сфері боротьби з економічною злочинністю, а також припинив їхній тиск на суб'єктів підприємницької діяльності;

— реалізував передбачені законом повноваження і звільнив Сергія Семочка з посади першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки України;

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— ліквідував схему "Роттердам +" і почав зовнішній незалежний аудит діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг;

— опублікував перелік своїх офшорних компаній, банків, у яких ці компанії мають рахунки, а також фінансову звітність цих компаній за останні п'ять років.

Пізніше перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко відреагувала на вимоги команди Зеленського до Порошенка. Вона нагадала політичним опонентам, що міняти законодавство може парламент, а не глава держави. Крім того, Геращенко дорікнула нинішнім прихильникам Зеленського тим, що вони самі не голосували за законопроекти, яких зараз вимагають від президента.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Володимир Зеленський
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А чиво это активистам не надо декларировать доходы? Во власть как раз "активисты" и идут, чтобы активно красть.
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nic nic_
nic nic_
Год назад предложение было бы разумным и не выглядело бы издевкой.Но Зе выполнил свой гражданский долг и может наконец-то заняться 95 кварталом.А команда Пороха после инаугурации займется и этим в частности
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Гавриш Лариса
Гавриш Лариса
У нас тоже есть требования к кандидату предоставить информацию о том, кто из команды Зе и их детей и где проходили службу в армии???
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Николаенко Евгений
Николаенко Евгений
Гавриш Лариса, Давай лучше про сыновей нынешних поговорим. Сын Пашинского деребинит армию. Сын Авакяна дерибанит полицию. Сын Дона Педро дерибанит все. Сын Луцика покупает папику путевки на Сейшелы. Может хватит???
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