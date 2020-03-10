Перешкоджання професійній діяльності журналістам і заборона людям знімати відео під час зустрічі з кандидатом в народні депутати – протизаконні.

Про це заявила кандидат в народні депутати від "Європейської солідарності" по 179 виборчому округу Вікторія Пташник в ефірі телеканалу "Прямий".

"Я як юрист і адвокат абсолютно чітко розумію, що таке перешкоджання журналістській діяльності. Це, до речі, злочин і за нього передбачена кримінальна відповідальність. Події з журналістами телеканалу "Прямий" можна кваліфікувати за статтею Кримінального кодексу. І мені дуже хотілося, аби поліція розібралася, тому що коли кандидат в народні депутати проводить свою агітацію, то цю агітацію не то що журналістам можна знімати, будь-хто може туди прийти: знімати, фотографувати, ставити питання. Саме в цьому і полягає відкритість виборчого процесу", – наголосила вона.

Вікторія Пташник AntiKorruptciya.info

Також Пташник повідомила, що така ситуація сталася не тільки з журналістами телеканалу "Прямий".

"Мені також скинули відео, де інша дівчина, яка сиділа в цій залі, намагалася знімати на зустріч на відео, але пані Світлична досить жорстко відреагувала на це… Це відео можна побачити на моїй сторінці в Фейсбук, я його розмістила", – сказала Пташник.

Політик наголосила, що процес демократії у тому і полягає, що на зустрічі з будь-якими кандидатами в народні депутати може потрапити будь-хто і ставити будь-які питання.

"А коли інша кандидатка, я говорю про пані Світличну, дозволяє собі закликати присутніх в залі проголосувати за те, аби видворити людину із зали – мені здається, що ми опинилися в якомусь середньовіччі. І тому у мене виникає величезне питання: а в разі потрапляння до парламенту як далі вона буде себе поводити із журналістами?" – зауважила політик.

Також Пташник наголосила: "За такі дії пані Світличної і її команди проти журналістів телеканалу "Прямий", я вважаю, має бути кримінально-правова відповідальність".

Як повідомляв OBOZREVATEL, депутат Ірина Фриз, коментуючи цей інцидент, заявила, що перешкоджання діяльності журналістів і проведення передвиборної агітації з використанням адмінресурсу – це кримінальні злочини, що підпадають під дію Кримінального кодексу.

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