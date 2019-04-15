"Команда розділилася навпіл": з'явилося пояснення, чому Порошенко пішов на "1+1"

Чинний глава України і кандидат у президенти Петро Порошенко сам вирішив поїхати на ефір каналу "1+1", де у нього відбулася скандальна телефонна розмова з конкурентом Володимиром Зеленським.

Про це розповів заступник керівника виборчого штабу Порошенка Сергій Березенко, передає "Українська правда".

"Було прийнято рішення прийти на цей телеканал і в ефірі звернутися до кандидата в президенти Володимира Зеленського, щоб він прийшов на дебати з президентом. Ви ж погодитеся, що цей канал абсолютно комфортний для Зеленського", – зазначив він.

Петро Порошенко Скріншот

"Крім того, рішення приймав особисто президент буквально за декілька годин до ефіру. Фактично, все було експромтом як для телеканалу, так і для нас", – заявив Березенко, додавши, що "команда поділилася приблизно навпіл".

За його словами, деякі вважали такий ефір ризикованим.

"Звучали думки, що ведучі можуть вести себе некоректно, використовувати принизливі фрази, можуть звучати голослівні звинувачення. Такий ефір виграти неможливо", – додав Березенко.

Але, за його словами, президент відрізав: "Я повинен звернутися до всіх аудиторій для того, щоб українці об'єктивно робили свій вибір 21-го числа".

Як повідомляв OBOZREVATEL, гендиректор групи "1+1 media" Олександр Ткаченко заявив, що телеканал має намір подати в суд на президента України Петра Порошенка "за звинувачення на адресу каналу" і те, що він "увірвався в ефір".

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