"Команда профісіоналів!" "Співробітник" ОП Зеленського знову зганьбився в мережі

У мережі вкотре висміяли за неграмотність нібито співробітника Офісу президента Миколу Богославця. Користувачі жартують, що, окрім навчання майбутніх депутатів від партії "Слуга народу", потрібно вчити і працівників ОП.

Про це повідомив журналіст Ігор Соловей на своїй сторінці у Facebook. Він розмістив скріншот допису кандидатки в нардепи Євгенії Кравчук, який із помилками прокоментував Богославець.

Кравчук написала, що на другий день тренінгів майбутні нардепи ознайомлювалися з аналізом і розробкою публічних політик. На що "співробітник" ОП написав: "Хороше фото. Видно що команда профісіоналів".

Микола Богославець Facebook Миколи Богославця

"Після навчання Зе-депутатів потрібно обов'язково запускати навчання співробітників Зе-ОП – але цих треба вчити елементарній грамотності. Інакше такі "профісіонали" нароблять біди. Тільки не треба розповідати про Т9 чи одруківки – це давно характерна особливість людини", – підкреслив Соловей.

Скріншот Facebook Ігора Солов'я

Як писав OBOZREVATEL, раніше Богославця вже висміювали за мовні помилки. 24 червня на своїй сторінці у Facebook він написав пост про те, що почав працювати в Офісі Зеленського й описав завдання, якими буде займатися: у декількох реченнях він зробив до 10 помилок.

На запитання про те, як Богославець "вліз" в ОП, він відповів, що пройшов прозорий конкурс, але не уточнив, який саме.

OBOZREVATEL зв'язався з представниками ОП з проханням перевірити, чи дійсно Богославець прийшов до них на службу, і чекає на відповідь.

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