Головна Новини
Мова Язык
Блоги Світ

/ Політика

"Команда профісіоналів!" "Співробітник" ОП Зеленського знову зганьбився в мережі

4.3т Читати матеріал російською

У мережі вкотре висміяли за неграмотність нібито співробітника Офісу президента Миколу Богославця. Користувачі жартують, що, окрім навчання майбутніх депутатів від партії "Слуга народу", потрібно вчити і працівників ОП.

Про це повідомив журналіст Ігор Соловей на своїй сторінці у Facebook. Він розмістив скріншот допису кандидатки в нардепи Євгенії Кравчук, який із помилками прокоментував Богославець.

Кравчук написала, що на другий день тренінгів майбутні нардепи ознайомлювалися з аналізом і розробкою публічних політик. На що "співробітник" ОП написав: "Хороше фото. Видно що команда профісіоналів".

Микола Богославець

Микола Богославець

Facebook Миколи Богославця

"Після навчання Зе-депутатів потрібно обов'язково запускати навчання співробітників Зе-ОП – але цих треба вчити елементарній грамотності. Інакше такі "профісіонали" нароблять біди. Тільки не треба розповідати про Т9 чи одруківки – це давно характерна особливість людини", – підкреслив Соловей.

Новини
"Як соромно!" "Слуга народу", який пройшов у Раду, публічно зганьбився. Відео
Скріншот

Скріншот

Facebook Ігора Солов'я

Як писав OBOZREVATEL, раніше Богославця вже висміювали за мовні помилки. 24 червня на своїй сторінці у Facebook він написав пост про те, що почав працювати в Офісі Зеленського й описав завдання, якими буде займатися: у декількох реченнях він зробив до 10 помилок.

На запитання про те, як Богославець "вліз" в ОП, він відповів, що пройшов прозорий конкурс, але не уточнив, який саме.

OBOZREVATEL зв'язався з представниками ОП з проханням перевірити, чи дійсно Богославець прийшов до них на службу, і чекає на відповідь.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
"Слуга Народу" Офіс президента
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
37
10
Смішно
0
Цікаво
5
Сумно
15
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel