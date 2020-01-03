Команда преЗЕдента: як Єрмак став однією із найвпливовіших осіб в Україні

Імʼя 48-річного Андрія Єрмака - одного з найвпливовіших людей у владі, ще сім місяців тому мало кому про щось говорило. Сьогодні друг і помічник президента Володимира Зеленського супроводжує його у міжнародних візитах, бере участь у переговорах у "нормандському форматі", курирує питання обміну полоненими і відповідає за україно-американські відносини. Єрмак став противагою очільнику Офісу президента Андрію Богдану.

В матеріалі theБабеля розповідається, як вчорашній юрист, бізнесмен і кінопродюсер посів помітне місце у владі.

"Ось це людина! От же ж сказав! Треба нам брати в автори. Красень!" — таку фразу під одним з Facebook-постів продюсера Андрія Єрмака написав ще тоді кандидат у президенти Володимир Зеленський 27 січня 2019 року.

Зеленський і Єрмак

Через чотири місяці — у травні — Єрмак почав працювати з Зеленським, але не автором. Двадцять першого травня президент призначив його своїм помічником. До цього Єрмак працював юристом, займався бізнесом і навіть спродюсував кілька українських фільмів.

1995—2019: приватна юридична практика, Асоціація підприємців Києва і робота в кіно

Вчорашній юрист і продюсер розповідає, що він зі звичайної родини. Мама родом із Санкт-Петербурга, батько з України, працював у посольстві СРСР в Афганістані, "очолював радянських фахівців за лінією профтехосвіти". У 1995 році Єрмак отримав ступінь магістра міжнародного приватного права в Інституті міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка, куди вступив з другої спроби.

Працювати почав із першого курсу в одній з перших приватних юридичних компаній України "Проксен" — її в 1990-му створив Олександр Задорожний, університетський викладач Єрмака. Після університету разом з товаришами Олегом Білоусенком, Олегом Рябоконем і Сергієм Свирибою створив свою юридичну компанію, але пізніше Білоусенко і Рябоконь поїхали навчатися у США. "Ми зі Свирибою залишилися самі та сиділи в офісі на вулиці Патріса Лулумби, пʼятнадцять людей в одній кімнаті. Але ми були амбітні й енергійні. Багато новаторських речей, наприклад антидемпінгові розслідування, починала наша компанія. Потім вирішили розійтися [зі Свирибою], кожен пішов своїм шляхом, хоча сьогодні в добрих взаєминах", — згадує Єрмак.

У 1997 році він заснував Міжнародну юридичну компанію, що надає послуги з захисту корпоративного та авторського права. На сайті "О работе" можна знайти анонімні негативні відгуки про компанію Єрмака зі скаргами на затримки зарплати та неналежні умови праці. Компанія однією з перших юридично супроводжувала медійні групи та канали. Серед її клієнтів Disney, Pixar, Universal і "Інтер Медіа Груп". "Як юрист я багато працював у телевізійній та кіноіндустрії, з багатьма каналами, продакшенами і мейджорами", — говорив він в одному з своїх інтервʼю. "Я був першим юристом, який склав в Україні перший продюсерський контракт. Також представляв інтереси людей з шоубізнесу, кіно, телеіндустрії тощо", – розповідає він вже theБабелю.

На "Інтері" Єрмак і познайомився з Володимиром Зеленським та його бізнес-партнером по "Студії "Квартал 95" Борисом Шефіром, коли ті працювали там у 2011—2012 роках.

"У мене була робоча зустріч на телеканалі "Інтер", де також були присутні Володимир Зеленський і Борис Шефір. Після робочих питань розмова перейшла в неформальну площину — ми зрозуміли, що у нас схожий погляд на багато речей, — згадує Єрмак у відповідь на питання theБабеля і додає, що пізніше "Квартал" приїхав на гастролі у США. — Я перебував там же. Тоді я познайомився з усією командою "Кварталу", Оленою Зеленською, і з цього моменту ми почали дружити".

У базі даних YouControl доступна інформація про компанії Андрія Єрмака. Він володіє або у нього є частка в 25 різних компаніях, які займаються найрізноманітнішими речами: надають юридичні послуги, вивчають конʼюнктуру ринку і громадську думку, будують житлові та нежитлові приміщення, консультують з питань оподаткування, торгують оптом фармацевтичними товарами. Двома компаніями — "Интернпромфинанс Украина" і "М. Є.П" — він володіє спільно з Рахамімом Еммануїловим.

Андрій Єрмак

Журналісти програми "Схеми" стверджували, що Еммануїлов через російський "Интерпромбанк" має звʼязки з членом правлячої партії "Единая Россия" і сенатором від Камчатки Валерієм Пономарьовим, зятем заступника апарату уряду Росії Сергій Приходька та з однокурсником президента Володимира Путіна Ільгамом Рагімовим через свою релігійну громаду.

Компанії консультують з питань оподаткування та комерційної діяльності, досліджують конʼюнктуру ринку і вивчають громадську думку. І якщо перша компанія з 1999 року не показувала доходів, то друга фірма за 12 років роботи отримала майже 40 мільйонів доходу. Зараз обидві компанії перебувають на стадії закриття. Еммануїлов у розмові з theБабелем розповів, що не знає, звідки дохід у другій компанії, і припустив, що Єрмак використовував її для якихось своїх цілей.

"Я думав робити бізнес з постачання нафтопродуктів, а потім я зрозумів, що робити мені в Києві нічого, тому що коломойських у Києві більше, ніж у Москві", — розповідає Еммануїлов. Він попросив Єрмака допомогти відкрити компанію, тому що добре знав його батька і дружив з ним. За словами Єрмака, "М.Є.П" була агентом-дистрибʼютором одеської приватної пекарні: вона возила до Києва і продавала хліб та кондитерські вироби.

Приблизно те саме говорить і Єрмак. "Двадцять років тому Еммануїлов попросив мене допомогти йому зареєструвати компанію в Україні, оскільки планував займатися консультаційною діяльністю з питань торгівлі. Я допоміг йому як юрист. Жодна господарська діяльність через цю компанію не велася. Востаннє ми спілкувалися близько 10 років тому — я телефоном вітав його з днем народження", — розповідає Єрмак.

Журналісти припускали, що Еммануїлов міг допомагати Єрмаку з впливовими контактами в Росії, але вони обоє це заперечують. Еммануїлов каже, що знає багатьох впливових людей, але зараз "не при справах". "Завдяки 25-річній юридичній карʼєрі в мене було багато клієнтів, і важко назвати країну, де б їх не було. Зокрема були і росіяни, але з моральної точки зору я усі ці відносини припинив", — розповідає Єрмак, у якого є контакти й у США, але також в юридичній, бізнес-сфері та шоубізнесі. Останні допомогли йому та ще одному раднику Зеленського — американцю Ендрю Маку — привезти голлівудського актора Тома Круза в Україну.

Андрій Єрмак

Три скликання Верховної Ради — з V по VII — Єрмак на громадських засадах працював помічником народного депутата від Партії регіонів Ельбруса Тедеєва. "Я все своє життя повʼязаний зі спортом. Мій батько був баскетболістом, я дружу з багатьма спортсменами — футболістами, атлетами, борцями. Ельбрус Тедеєв — мій хороший товариш. Працюючи юристом, я періодично допомагав йому з питань Федерації [Асоціації спортивної боротьби України]. Я працював на громадських засадах, не отримуючи зарплату", — відповідає Єрмак.

У 2014 році Єрмак створив і очолив Асоціацію підприємців Києва. Один із чиновників, який працював у Київській міській адміністрації і займався МАФами, за умови анонімності розповідає, що після мерства Леоніда Черновецького в цій сфері панував безлад, і ті, хто хотів якось легалізуватися, вступали в різні асоціації та платили внески, а асоціації захищали і лобіювали інтереси власників МАФів перед владою.

"Тоді виникло багато асоціацій, громадських організацій. Але на відміну від багатьох інших Єрмак поводився конструктивно, діяв у юридичній площині, тоді як багато хто звозили "тітушек" на площу перед КМДА. Він такого не робив", — розповідає чиновник. Сам Єрмак каже, що до нього звернулися підприємці-власники МАФів із проханням захищати їхні права. "На той час це була корумпована тіньова сфера. Вона контролювалася прокуратурою та іншими органами, які "збивали" гроші з підприємців", — розповідає він.

Також за участі організації розробляли нормативно-правові акти щодо регулювання діяльності МАФів. "Під час роботи Асоціації договори стали оформляти офіційно, відповідно, почалися офіційні надходження до бюджету міста", — розповідає він. За його словами, з часом організація розширила свою діяльність, а він з неї вийшов.

Андрій Єрмак

Як юрист Єрмак займався захистом інтелектуальної власності. Одного разу, розповідає він theБабелю, до нього звернулись друзі з проханням допомогти з продюсуванням фільму "Правило бою" (у драмі як продюсери, крім Єрмака, вказані також Максим Лещенко, Олексій Шапарєв, Артем Колюбаєв і Андрій Корнієнко). "Я підключився до нього на фінальному етапі, коли зйомки вже закінчувалися і вплинути на щось було складно. Це був мій перший досвід участі як продюсера. Фільм дуже вдалий з огдяду на знайомства з великою кількістю талановитих людей, з якими я підтримую відносини", — каже Єрмак, додаючи, що в Україні фільм зібрав небагато, але в кінобізнесі фільм "дозаробляє" після завершення прокату. "Правило бою" зробив хорошу касу в інших країнах, хоча назвати його успішним не можна", — каже Єрмак. Після премʼєри фільму на замовлення телеканалу ICTV зробили чотирисерійну телевізійну версію з Андрієм Кавуном — його Єрмак називає одним з найкращих режисерів бойовиків.

Після "Правила бою" Єрмак став сопродюссером україно-словацького фільму "Межа", премʼєра якого відбулася 2017 року на міжнародному кінофестивалі в Карлових Варах. "Фільм став найкасовішим словацьким фільмом за всю історію словацького кінопрокату та зібрав 2,1 мільйона євро у всьому світі. Це був перший проєкт, після якого в нас повірив міжнародний істеблішмент", — говорить Єрмак. Потім він спродюсував фільм-дебют молодого українського режисера Саші Лідаговского "Сквот 32" і мав відношення до фільму Вʼячеслава Криштофовича "Передчуття", який ще не вийшов у прокат, а його премʼєра, найімовірніше, відбудеться в Берліні. Картина отримала 26 мільйонів гривень держкоштів. У фільмі, наприклад, зіграв народний артист Станіслав Боклан. У коментарі theБабелю Боклан сказав, що у нього немає жодних питань до роботи з Єрмаком.

Напередодні переходу до влади Єрмак почав продюсувати історичний дванадцятисерійним серіал "Словʼяни", сюжет якого завʼязаний на словʼянській міфології. Але через нову посаду залишив проєкт "Слов'яни":

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2019: сім місяців у владі

Чому Зеленський призначив Єрмака своїм помічником? Єрмак припускає, що президент довіряє йому завдяки багатьом рокам дружби. "Також він міг вирішити, що мої досвід і експертиза як перемовника будуть йому корисні", — говорить Єрмак. Перший помічник президента Сергій Шефір у коментарі theБабелю на питання, чому призначили Єрмака, написав, що він — професійна і порядна людина.

Першим публічним проявом Єрмака на новій посаді стала травнева поїздка в Закарпатську область, що постраждала від паводку. У червні Єрмак разом із Зеленським літав у Берлін і Париж з офіційними візитами. Другого липня Єрмак входив до складу делегації, що супроводжувала Зеленського до Канади, 11 липня Єрмак у своєму Facebook писав про зустрічі у США, куди він літав разом із тодішнім секретарем РНБО Олександром Данилюком, організувавши частину зустрічей завдяки своїм контактам. "Я відповідаю за контакти з американцями, бо так вирішив президент", — говорить Єрмак.

У серпні 2019 року в Мадриді Єрмак зустрівся з адвокатом Дональда Трампа Рудольфом Джуліані. У травні в ефірі каналу Fox News Джуліані скасував анонсований раніше візит до Києва, аргументувавши це тим, що "зіткнеться в Києві з групою людей, які є ворогами Трампа, а в деяких випадках — ворогами Сполучених Штатів". За інформацією theБабеля, на той момент Джуліані шукав, з ким із нової влади можна комунікувати в Україні. Якийсь час він листувався з Сергієм Шефіром, але безрезультатно.

Андрій Єрмак

Єрмаку ж хотілося спілкуватися з американцями напряму. Він вважає, що в україно-американських відносинах "є ряд недобросовісних посередників, які суттєво спотворюють інформацію", а головна мета таких зустрічей — чітко і без викривлень доносити позицію президента.

З Джуліані Єрмака познайомив Курт Волкер, який тоді працював спецпредставником Держдепартаменту США з питань України. "Я прочитав у пресі про те, що Джуліані планував приїхати в Київ, але потім скасував свій візит. Я, звичайно, знав, хто такий Джуліані, що він як мер зробив для Нью-Йорка, і попросив Курта Волкера відрекомендувати мене йому. "Мені було важливо показати, що ми як команда відкриті та спілкуємося з усіма. Більше того, я повідомив конгресменам — і республіканцям і демократам, що буду зустрічатися з Джуліані, і розповів їм, про що буду з ним говорити", — каже Єрмак theБабелю, додаючи, що зідзвонився з адвокатом Трампа і виявилося, що на той момент він був у Мадриді, де вони й зустрілися. "Мені було цікаво поговорити про Нью-Йорк і реформи, що він здійснив як мер. Йому — про нашу нову команду, про президента", — говорить Єрмак.

The New York Times тоді написала про зустріч, що Джуліані закликав Єрмака відновити розслідування за двома темами, що цікавили американського президента. Перша — можливий вплив українських чиновників на вибори у США 2016 року, щоб зашкодити кампанії Трампа. Друга — конфлікт інтересів, повʼязаний з колишнім віцепрезидентом США і головним конкурентом Трампа на виборах 2020 року Джозефом Байденом.

Єрмак прямо на питання про суть розмови не відповідає, але говорить, що сказав про те, що українська влада буде абсолютно відкритою. Будь-які розслідування за каденції Зеленського будуть відбуватися без втручання та політичної заангажованості згідно українського законодавства — відкрито і прозоро. "А також зазначив, що ми вітаємо співпрацю між правоохоронними органами різних країн. Ще ми говорили про майбутню зустріч двох президентів", — говорить Єрмак.

Він входив до робочої групи, яка готувала візит Зеленського до США, на засідання Генеральної Асамблеї ООН. Він відбувся в той же час, коли опублікували стенограму розмови Трампа та Зеленського. У цю ж групу входив і позаштатний радник президента Ігор Новіков, з яким Єрмак познайомився на одній із зустрічей у президента. За словами Новікова, їхнє з Єрмаком завдання — стабілізувати україно-американські відносини, утримати двопартійну підтримку у США та вийти з цієї ситуації, зберігши і примноживши потенціал двосторонніх відносин".

Крім відносин зі США, Єрмак відповідав за обмін полоненими з Росією. Про це вперше сказав Олексій Венедиктов, головний редактор радіостанції "Эхо Москвы". За його словами, з російської сторони за комунікацію відповідав віцепремʼєр Дмитро Козак, з української — Андрій Єрмак. Зеленський особисто домовився про це з Володимиром Путіним під час їхньої першої телефонної розмови 7 серпня. "Так вирішив президент. Так, це було визначено під час телефонного дзвінка 7 серпня", — говорить Єрмак.

Андрій Єрмак

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Як одна людина може відповідати за відносини з США та Росією? Єрмак відповідає на це питання не без пафосу: "Люблю виклики і взяв найважче, за що ніхто не хотів братися, а я взяв і просто зробив".

Новіков додає, що без підтримки і хороших відносин зі США російську агресію не зупинити. "З іншого боку — потрібна стратегія, яким чином зупиняти. А це вже питання відносин не тільки зі Штатами і Росією, але і з партнерами по "нормандскому формату" — Францією та Німеччиною. Тому логічно, що кілька векторів зовнішньої політики замикаються на одній людині. Плюс, як показує практика, Андрій вміє досягати результатів на найскладніших напрямах", — говорить Новіков.

Десятого жовтня під час прес-марафону Зеленський сказав, що розглядав кандидатуру Єрмака на посаду віцепремʼєр-міністра з питань окупованих територій. "Але я розумів, що ми будемо повертати наших полонених, моряків, і буде неправильно в правовому полі, щоб віцепремʼєр-міністр України займався таким спілкуванням, діалогом з тією стороною і рішенням навіть технічних питань", — сказав Зеленський.

Єрмак уже може показати певні успіхи: наприклад, відбувся обмін полоненими, про який домовилися на зустрічі в "нормандському форматі". Джерела theБабеля, які були присутні на зустрічі в "нормандському форматі", розповідають, що під час переговорів помічник президента Росії Владислав Сурков вийшов із себе. Українська сторона говорила, що готова розвести війська тільки в трьох точках лінії дотику, щоб створити "гуманітарні" коридори, якими змогли б ходити цивільні. Сурков наполягав, що вони домовилися про розведення вздовж усієї лінії. Українська делегація наполягала, і Сурков емоційно кинув папери на стіл.

Єрмак є прихильником нетрадиційної дипломатії. Розмовляючи з theБабелем, він кілька разів каже, що багато українські дипломатів побудували собі карʼєру на процесі, а не на результаті, і воліють, щоб нічого не відбувалося. Єрмак вважає, що дипломатія повинна бути швидкою і результативною.

Крім зовнішньої політики, Єрмак нарощує вплив у внутрішній. За інформацією theБабеля, він входить у вузьке коло людей, з якими Зеленський радиться, ухвалюючи рішення. Крім нього, у це коло входять помічник Сергій Шефір і голова Офісу президента Андрій Богдан. Один зі співрозмовників, близьких до Офісу президента, охарактеризував відносини Єрмака і Богдана так: "У підпорядкуванні Богдана Єрмак б не працював". Один з високопоставлених політиків, який спостерігав за нарадами, де були присутні Богдан і Єрмак, розповідає, що працювати в такій атмосфері неможливо — мовляв, вони не терплять один одного.

Наприклад, Єрмак фактично заблокував призначення Олександра Ткаченка на посаду голови Київської міської державної адміністрації — його кандидатуру лобіював Богдан. Іншим кандидатом на цю посаду називали нардепа від "Слуги народу" Андрія Холодова, нібито близького до Єрмака. Помічник президента говорить, що справді з ним знайомий, але про те, що Холодів балотується, "дізнався з подивом".

Єрмак не приховує, що радив кандидатів у депутати від "Слуги народу". Наприклад, під 119 номером балотувався бізнес-партнер Єрмака в Міжнародній фармацевтичній групі Андрій Задорожний — молодший брат Олександра Задорожного, у якого Єрмак працював на першому курсі.

"Безумовно, багатьох людей я знаю. Є кілька людей [в партії], але це було колегіальне рішення. Микола Тищенко — мій друг, я хрестив його сина. Йому було сказано, що якщо є таке бажання [балотуватися] — доведи. Коля пішов на найважчий округ — що таке перемогти Олександра Третьякова. Він на це заслуговує і це була одна з найяскравіших перемог. Знаю Галину Третьякову, Андрія Костіна (Співзасновник і директор адвокатської групи "Право", № 108 у списку СН. - Ред.) Я дуже прискіпливо ставлюся до довіри друзів, якщо когось рекомендую — то пропускаю через себе. Для мене вище за людські відносини немає нічого", — додає Єрмак.

Він розповідає, що за сім місяців при владі не втратив драйву і поспішає на нараду до Зеленського. Заради нього він пішов у владу — він йому довіряє.

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