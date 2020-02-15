"Це був плювок в обличчя": у Порошенка розповіли, як зірвали Мюнхенську змову проти України

Делегація "Європейської Солідарності" на чолі з лідером партії, п’ятим президентом України Петром Порошенком вчора фактично зірвала план нової "Мюнхенської змови".

Про це на своїй сторінці у мережі Facebook пише народний депутат Олексій Гончаренко, який перебуває у столиці Баварії на безпековій конференції, передає сайт партії.

"Хто ще не зрозумів, вчора у Мюнхені була спроба просунути план другої "Мюнхенської змови". Цинічно, бо цього року 75-та річниця завершення Другої світової війни. Так звані "12 кроків для миру в Україні" ― це план того, як вивести Росію з-під санкцій і змусити Україну капітулювати. Наприклад, 12-й пункт цього папірця змушував нас переписати власну історію, культуру, ідентичність під диктовку Росії. Це план, виконання якого фактично призвело б до повної втрати Україною суверенітету, перетворення нас на провінцію Російської імперії", – зазначив Гончаренко.

"Завдяки реакції частини нашої делегації і авторитету Петра Порошенка, цей план зник з офіційного сайту Мюнхенського саміту, а організатори конференції від нього відхрестилися", – повідомив Олексій Гончаренко.

Олексій Гончаренко та міністру закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус

"Ми вдячні усім нашим міжнародним друзям, які послідовно займають проукраїнську позицію на всіх міжнародних майданчиках. Зокрема, міністру закордонних справ Литви Лінасу Лінкявічусу, з яким я зараз на фото. Проросійські сили все активніше намагаються протиснути свою повістку, але ми все ще маємо значну підтримку і готові боротися", – написав Гончаренко.

"Важливо, щоб сьогодні Зеленський у своєму виступі, який буде буквально через годину, згадав і засудив цю спробу "Мюнхенської змови". Це прямий плювок в обличчя особисто йому і всій Україні. Сподіваюсь, що для нього поява цих "12 кроків" теж була неприємним сюрпризом. В іншому разі, складається дуже небезпечна картина з недавніх подій і кадрових призначень, яка дуже і дуже насторожує", – застеріг народний депутат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами Петра Порошенка, нова влада на Банковій публічно начебто підтримує європейську та євроатлантичну інтеграцію України, втім, мало що робить для цього у практичній площині.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram