Коломойського здивувала частка родини Медведчука в "1+1"
Український бізнесмен Ігор Коломойський, який є співвласником групи каналів "1+1", відреагував на інформацію про покупку родиною лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука частки цього медіабізнесу. За словами мільярдера, для нього це стало новиною.
Таку позицію Коломойський виклав у коментарі для програми "Схеми", пише "Радіо Свобода". "Для мене це новина. Порядок такий. Ми отримали цю інформацію. Телеканал повинен вчасно відправити запити: коли відбулося відчуження, як відбулося відчуження і чому не повідомили. Тобто, чому не повідомили? Чому про це дізнаємося із декларації?" – зазначив він.
Говорячи про те, чи комфортно йому бути бізнеспартнером Медведчука, Коломойський зазначив, що для нього це не принципово.
"А мені яка різниця? Він же не єдиний власник. Навіщо обговорювати – комфортно чи не комфортно, якщо це від мене не залежить? Як я можу на це повпливати? Якщо мова йде про Bolvik, то тепер в декларації написали, що власник Марченко. Треба з’ясувати, на яку частку, скільки акцій. Там же не написано нічого…" – сказав бізнесмен.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
журналісти програми "Схеми" дізналися, що Медведчук вказав у своїй декларації за 2019 рік компанію, яка фігурує в структурі власності ТОВ "Телерадіокомпанія "Студія 1+1".
Ця фірма, зареєстрована на дружину політика Оксану Марченко, через ланцюжок інших володіє 24,66% в ТОВ "Телерадіокомпанія "Студія 1+1".
Так само кіпрська фірма, задекларована Медведчуком, фігурує в структурі власності іншого телеканалу групи, "2+2" (ТОВ "Гравіс-Кіно") із часткою у 24,51%.
У медіагрупі "1+1" заявили, що інформація про це для них так само є новою.