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Коломойський зізнався, що юрист Зеленського — його адвокат

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Олігарх Ігор Коломойський підтвердив, що Андрій Богдан, який займається юридичними питаннями передвиборчої кампанії Володимира Зеленського, є його особистим адвокатом.

Цю інформацію Коломойський озвучив журналістам програми "Схеми: корупція в деталях", пише "Радіо Свобода" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

На питання, чому юрист Зеленського Богдан часто літав у Женеву, коли там жив Коломойський, а потім — у Тель-Авів, куди він переїхав пізніше, олігарх відповів: "Він, перш за все, мій адвокат".

Ігор Коломойський

Ігор Коломойський

lb.ua

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На уточнювальне запитання, чи дійсно Богдан поєднує роботу адвоката бізнесмена і співпрацю зі штабом Зеленського, Коломойський сказав: "Я вам скажу, що він ще працює й на інших людей, що викликає у мене роздратування. Тому що виникає питання: чи є конфлікт інтересів? Ви ж розумієте, що, починаючи від Авраама, всі люди якось між собою пов'язані".

Сам Богдан відмовився говорити про причини відвідування Женеви і Тель-Авіва, посилаючись на те, що це "приватне життя".

"Моя приватне життя не може бути без мого бажання відкрите ні журналістам, ні будь-кому іншому. Я не є ні публічною особою-політиком, ні держслужбовцем", — заявив юрист.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Коломойський розповів, що ідея піти в політику у Зеленського могла з'явитися ще у 2015 році, коли запустився серіал "Слуга народу", де він зіграв головну роль. Про рішення балотуватися на пост президента Зеленський окремим особам повідомив ще у 2017 році. Першим дізнався саме Коломойський.

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Особи
Ігор КоломойськийАндрій БогданВолодимир Зеленський
Місце
Україна
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