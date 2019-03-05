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Коломойський вперше публічно підтримав Зеленського

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Український олігарх Ігор Коломойський підтримав кандидата у президенти Володимира Зеленського і назвав його символом зміни поколінь.

"Для мене Зеленський це певний символ. Символ зміни поколінь. Україна потребує не одного Зеленського, а мільйонів Зеленських", — сказав він у інтерв'ю ВВС (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Ігор Коломойський

Ігор Коломойський

"Деловая столица"

Характерно, що це перша публічна підтримка Коломойським шоумена, який претендує на президентську посаду.

Також олігарх запевнив, що гроші з ПриватБанку не виводилися на рахунки Зеленського. Він наголосив, що розцінює подібні звинувачення як "фейк-ньюс". Більше того, Коломойський додав, що якщо йому покажуть, куди і як виводили кошти, то він їх поверне.

"У сучасному світі гроші нікуди не можуть подітися. Вони з одних рахунків мають потрапити на інші рахунки. Якщо вони покажуть, куди і скільки ми забрали, то ми готові, звісно ж, все повернути", — сказав він.

На питання, чи є ці вибори для нього шансом взяти реванш у ситуації з ПриватБанком, Коломойський відповів негативно. "Ні, це взагалі непов'язані речі. У нас немає питання помсти", — запевнив олігарх.

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Нагадаємо, сам Зеленський заперечує, що Коломойський надає йому якусь підтримку. "Це неправда. Я ніяка не іграшка в руках Коломойського", — категорично відповів він журналістам.

На запитання, чи будуть закриті справи про виведення капіталу в разі його обрання президентом, Зеленський відповів: "Всі ми перед законом рівні. Чи то людина, чи олігарх, чи найбільший бізнесмен".

"Якщо хтось щось вкрав, і це доведено правоохоронними органами, ця людина має повернути. Ніхто нічого закривати не буде", — сказав кандидат у президенти.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

"Українські Новини"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Володимир ЗеленськийІгор Коломойський
Місце
Україна
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Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
выдающийся комик-и политика...это нонсенс...как и выдающийся боксёр-мэр Киева...
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Головин Максим
Головин Максим
Негарно , Ігоре Валерійовичу , брехати чесному єврею . Сам же Гордону казав , що платитимеш будь кому / треба розуміти , що навіть ворогам України / , аби лишень вони були проти Порошенка і тут же звучить заява " ... У нас нет вопроса мести ..." . Нема віри тому , хто збрехав хоч раз ... І навіщо ховатися в Ізраїлі , якщо гроші з Привата не виводилися ? А в офшорах гроші хіба на окремих кучках лежать в залежності звідки поступили , що ви говорите , що не платили Зебені грошима , виведеними з Привату ? Мабуть банкіри там сидять і перебирають куп'юри , щоб до Зебені не попали ті , що з Привату ...
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Tvister Mister
Tvister Mister
Уже один раз экспериментировали -урку презом выбрали ...Теперь с шутом придворным охота?
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