Коломойський вперше публічно підтримав Зеленського

Український олігарх Ігор Коломойський підтримав кандидата у президенти Володимира Зеленського і назвав його символом зміни поколінь.
"Для мене Зеленський — це певний символ. Символ зміни поколінь. Україна потребує не одного Зеленського, а мільйонів Зеленських", — сказав він у інтерв'ю ВВС (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Ігор Коломойський
"Деловая столица"
Характерно, що це перша публічна підтримка Коломойським шоумена, який претендує на президентську посаду.
Також олігарх запевнив, що гроші з ПриватБанку не виводилися на рахунки Зеленського. Він наголосив, що розцінює подібні звинувачення як "фейк-ньюс". Більше того, Коломойський додав, що якщо йому покажуть, куди і як виводили кошти, то він їх поверне.
"У сучасному світі гроші нікуди не можуть подітися. Вони з одних рахунків мають потрапити на інші рахунки. Якщо вони покажуть, куди і скільки ми забрали, то ми готові, звісно ж, все повернути", — сказав він.
На питання, чи є ці вибори для нього шансом взяти реванш у ситуації з ПриватБанком, Коломойський відповів негативно. "Ні, це взагалі непов'язані речі. У нас немає питання помсти", — запевнив олігарх.
Нагадаємо, сам Зеленський заперечує, що Коломойський надає йому якусь підтримку. "Це неправда. Я ніяка не іграшка в руках Коломойського", — категорично відповів він журналістам.
На запитання, чи будуть закриті справи про виведення капіталу в разі його обрання президентом, Зеленський відповів: "Всі ми перед законом рівні. Чи то людина, чи олігарх, чи найбільший бізнесмен".
"Якщо хтось щось вкрав, і це доведено правоохоронними органами, ця людина має повернути. Ніхто нічого закривати не буде", — сказав кандидат у президенти.
Володимир Зеленський
"Українські Новини"
Як повідомляв OBOZREVATEL:
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