Коломойський пояснив, через що посварився із Порошенком

Український олігарх Ігор Коломойський заявив, що посварився із п'ятим президентом України Петром Порошенком нібито через свій телеканал "1+1".

Таке висловлювання пролунало в інтерв'ю "УП". "Ми, до речі, через телевізор із ним і посварилися. Якщо ви хочете знати, що було конфліктом, це був "1+1". З першого ж дня", — стверджує бізнемен.

За словами Коломойського, в Адміністрації президента йому нібито дорікали через контент телеканалу.

Петро Порошенко та Ігор Коломойський Прес-служба Петра Порошенка

"Це не була якась одна подія. Це було щодня. Ось я за службовим обов'язком, коли мене запрошували в адміністрацію, приходив. Одне з питань було: "1+1" щось не те показав... А я говорив: "Я не займаюся "1+1". "Ні, перестань, ти все це контролюєш", — передав суть конфлікту олігарх.

Він зазначив, що ці розмови нібито вів особисто Порошенко.

"Я говорю: "Я не дзвоню Цеголку". "Ми знаємо, куди ти дзвониш, подзвони Ткаченку, налагодь взаємини". Я кажу: "Я не можу, бо журналісти не будуть. Ми живемо по-новому, всім сказано, що тепер все, нове життя настало", — розповів Коломойський про діалог.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Коломойський заявив, що на позачергових виборах до Верховної Ради симпатизуватиме всім, крім "Блоку Петра Порошенка".

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