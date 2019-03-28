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Коломойський потрапив у базу "Миротворця": що трапилося

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Український бізнесмен Ігор Коломойський потрапив у базу "Чистилище" на сайті "Миротворець".

Причиною появи профілю олігарха зазначено наступне: "Порушення законодавства України про громадянство шляхом отримання громадянства інших країн. Свідома участь у дестабілізації суспільно-політичного життя в Україні".

Також Коломойського звинуватили в "маніпуляціях суспільно-значущою інформацією", заявивши, що він нібито займається організацією "завідомо недостовірної інформації на підконтрольному телеканалі".

Ігор Коломойський

Ігор Коломойський

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У профілі вказано, що він — олігарх, бізнесмен-мільярдер, засновник промислово-фінансової групи "Приват", контролює найбільшу в Україні медіагрупу "1+1 медіа" і з 1995 року має громадянство Ізраїлю та Кіпру.

Коломойський потрапив у базу "Миротворця": що трапилося

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно стало відомо про намір президента Петра Порошенка подати в суд на канал "1+1" за те, що його журналісти нібито поширюють "систематичну брехню в особливо великих розмірах".

При цьому самого Коломойського звинуватили в тому, що він "керується почуттям помсти до держави".

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Особа
Ігор Коломойський
Місце
Україна
Тег
сайт Миротворець
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- Справедливость
- Справедливость
Цитата Бени из интервью Сони Кошкиной: "Да при чем здесь Путин? В вопросе Донбасса все зависит от нас. Мы воюем сами с собой. Как вернуть Донбасс? Ну надо с ними о чем-то договориться, с теми, кто там есть. Вот эти разговоры, что там сидит Путин и всем командует, – это все смешно. Зная ситуацию изнутри – никакой не Путин." Вот и по-быстренькому переобулся ради мести, захотев взять в заложники всю Украину.
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Belov Тима
Belov Тима
Модеры да заблокируйте уже этого пидара с рекламой заебал сука,а Беня охуевшый поц ,мало государство вьебал на приват тварь ,так ещё и клоунов финансирует
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Бабийчук Игорь
Бабийчук Игорь
Коломойский не может "руководствоваться чувством мести к государству" - он может, вполне закономерно, испытывать определенные чувства к отдельным представителям государства (и надо отметить - далеко не лучшим представителям), использовавшим исключительное право государства на насилие в отношении его бизнеса...
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