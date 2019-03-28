Коломойський потрапив у базу "Миротворця": що трапилося

Український бізнесмен Ігор Коломойський потрапив у базу "Чистилище" на сайті "Миротворець".

Причиною появи профілю олігарха зазначено наступне: "Порушення законодавства України про громадянство шляхом отримання громадянства інших країн. Свідома участь у дестабілізації суспільно-політичного життя в Україні".

Також Коломойського звинуватили в "маніпуляціях суспільно-значущою інформацією", заявивши, що він нібито займається організацією "завідомо недостовірної інформації на підконтрольному телеканалі".

Ігор Коломойський Деловая столица

У профілі вказано, що він — олігарх, бізнесмен-мільярдер, засновник промислово-фінансової групи "Приват", контролює найбільшу в Україні медіагрупу "1+1 медіа" і з 1995 року має громадянство Ізраїлю та Кіпру.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно стало відомо про намір президента Петра Порошенка подати в суд на канал "1+1" за те, що його журналісти нібито поширюють "систематичну брехню в особливо великих розмірах".

При цьому самого Коломойського звинуватили в тому, що він "керується почуттям помсти до держави".

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