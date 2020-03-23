Коломойський поскаржився Зеленському, що немає грошей на боротьбу з COVID-19 – ЗМІ

Підприємець Ігор Коломойський поскаржився, що у нього немає грошей, щоб боротися з коронавірусом COVID-19, так як його банківські рахунки заблоковані.

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Про це він нібито розповів на зустрічі великого бізнесу з президентом України Володимиром Зеленським, де обговорювали боротьбу з коронавірусів, пише "Українська правда".

Повідомляється, що на зустрічі глава держави закликав організувати окремий фонд для закупівлі ліків та лікарських засобів в розмірі 12-13 млрд грн. На що Коломойський відповів, "що з радістю допоміг би, але у нього заблоковані рахунки".

Зеленський і Коломойський

"Президент просив допомагати не тільки грошима, а й людьми. Каже, що "у вас в кожній області є великі підприємства, там професійні менеджери, нехай вони на місцях допомагають місцевій владі", – розповів інший учасник зустрічі із Зеленським.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 березня на зустрічі з українськими олігархами президент Володимир Зеленський запропонував їм курирувати окремі області в боротьбі з коронавірусом COVID-19.

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