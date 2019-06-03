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Коломойський із Зеленським "потролили" Вакарчука: він відповів

3.8тЧитати матеріал російською

Лідер партії "Голос", музикант Святослав Вакарчук підтвердив, що олігарх Ігор Коломойський і президент Володимир Зеленський разом дзвонили йому близько двох років тому.

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ, підкресливши, що у нього питали про намір брати участь у виборах.

"Так, була така ситуація, я підтверджую. Це було десь два роки тому. З тих пір я не спілкувався ні з одним з них не по телефону, не особисто", - зазначив Вакарчук.

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Святослав Вакарчук і Володимир Зеленський

Святослав Вакарчук і Володимир Зеленський

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Коломойський розповів, що одного разу вони з Зеленським після застілля подзвонили Вакарчуку з питанням про можливу підтримку.

На питання журналіста "Ви із Зеленським випили і дзвонили Вакарчуку?", олігарх відповів: "Так. Щось тоді крутилося в пресі".

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Особи
Святослав ВакарчукІгор КоломойськийВолодимир Зеленський
Місце
Україна
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Пивоварова Лариса
Пивоварова Лариса
Товариш по чарці це святе.
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