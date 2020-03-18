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18 березня • оновлено в 11:15
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Колишній заступник генпрокурора України анонсував нові справи проти нардепів

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У найближчі тижні прокуратура може оголосити підозру низці депутатів Верховної Ради України.

Про це в ефірі ObozTV розповів колишній заступник генерального прокурора України Віктор Чумак, коментуючи призначення главою ГПУ Ірини Венедиктової.

Колишній заступник керівника ГПУ зазначив, що за останні дні перед відставкою зареєстрував кілька проваджень щодо народних депутатів.

"Це народні депутати як від більшості, так і від опозиції. Я не буду зараз називати прізвища", - заявив Чумак.

За його словами, Венедиктова зможе переконатися в наявності в діях нардепів кримінального правопорушення.

"Тиждень-два, і ми маємо почути підозру щодо не менше двох депутатів. Є справи, які будуть стосуватися ще 3-4 депутатів, для розслідування яких не потрібно великої кількості часу. Місяць-півтора і теж можна видавати підозру", - зазначив колишній заступник генпрокурора.

В Україні анонсували нові справи проти нардепів

rada.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський 17 березня офіційно призначив генеральним прокурором Ірину Венедіктову. Її кандидатуру підтримала монобільшість Верховної Ради.

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Особи
Ірина Венедиктова Віктор Чумак
Місце
Україна
Теги
Офіс генерального прокурора України Верховна Рада України
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
слуги перестаньте так жартувати, а то животи понадриваємо. у вас олігархи що хочуть те і витворяють а ви ручними депутатами вирішили покращити собі статистику.
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