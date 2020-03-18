Колишній заступник генпрокурора України анонсував нові справи проти нардепів

У найближчі тижні прокуратура може оголосити підозру низці депутатів Верховної Ради України.

Про це в ефірі ObozTV розповів колишній заступник генерального прокурора України Віктор Чумак, коментуючи призначення главою ГПУ Ірини Венедиктової.

Колишній заступник керівника ГПУ зазначив, що за останні дні перед відставкою зареєстрував кілька проваджень щодо народних депутатів.

"Це народні депутати як від більшості, так і від опозиції. Я не буду зараз називати прізвища", - заявив Чумак.

За його словами, Венедиктова зможе переконатися в наявності в діях нардепів кримінального правопорушення.

"Тиждень-два, і ми маємо почути підозру щодо не менше двох депутатів. Є справи, які будуть стосуватися ще 3-4 депутатів, для розслідування яких не потрібно великої кількості часу. Місяць-півтора і теж можна видавати підозру", - зазначив колишній заступник генпрокурора.

rada.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський 17 березня офіційно призначив генеральним прокурором Ірину Венедіктову. Її кандидатуру підтримала монобільшість Верховної Ради.

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