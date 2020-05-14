Колишній генпрокурор Рябошапка обговорював "справи Порошенка" із Зеленським – ЗМІ

Колишній генпрокурор України Руслан Рябошапка підтвердив, що так звані "справи Порошенка" обговорювались із президентом Володимиром Зеленським.

Про це він розповів у інтерв'ю виданню LB.ua. Провадження, порушені у ДБР проти Порошенка, Зеленський обговорював і з Іриною Венедіктовою, на той час очільницею ДБР, а тепер – генеральною прокуроркою. Рябошапка зазначив, що переслідування Порошенка нагадують йому часи Януковича, який теж переслідував політичних опонентів.

"Якщо жодних підстав немає, неможливо й притягнути до відповідальності. Якщо вони є, тоді це можна робити. А робити так, як робили попередні влади, очевидно, не можна. Я пояснював президентові, принаймні щодо двох кейсів, зокрема, у справі Вищої ради правосуддя, що ці історії не є перспективні. А Венедіктова розповідала, що генпрокурор блокує роботу ДБР", – згадав Рябошапка.

Він також підтвердив, що проєкт підозри, підписаний Венедіктовою і переданий у Генпрокуратуру, був юридично безграмотним і не мав правових перспектив.

"Документ був підготовлений слідчими ДБР, надісланий до Офісу генерального прокурора. Прокурори продивилися і того самого вечора сказали, що це неякісний документ. Тому надіслали в Державне бюро розслідувань на доопрацювання. Документ був весь покреслений. Мало того, що там насправді не було доказів, які б могли підтвердити злочини, в яких підозрювався п'ятий президент. Так ще й юридично все було дуже недосконало оформлено", – розповів Рябошапка.

Крім того, колишній генпрокурор вважає, що Ірина Венедіктова має недостатній рівень кваліфікації для керівництва правоохоронними органом.

"Конкурс на керівника ДБР вона б не виграла, якби він був чесний і прозорий. Бо вона не має необхідних якостей – ні моральних, ні професійних, щоб цей конкурс виграти. І, в принципі, її похід у Верховний суд це засвідчив (свого часу Венедіктова не зуміла пройти конкурс на посаду судді ВСУ. – Ред.), – нагадав Рябошапка.

Про це свідчить, зокрема, і юридична якість проєкту підозри п'ятому президенту, яку підготувало ДБР. Коли Венедіктова намагалася підписати її в Генпрокуратурі, їй пояснили, що подібні справи за підслідністю відносяться не до ДБР, а до НАБУ.

"Венедіктова не зовсім добре розуміється у кримінальному процесі. Думаю, вона дізналася про порушенні підслідності, коли ми обговорювали якість цієї підозри. Ми просто прочитали їй цитату з Кримінально-процесуального кодексу, і вона здивовано дізналась, що це підслідність НАБУ. Тому довелося віддати цю справу в НАБУ. А Холодницький виключив статтю 364 КК з кваліфікації, чим частково підтвердив мою правоту, що там немає зловживання владою, і відправив справу назад до ДБР", – пояснив Рябошапка.

Колишній генпрокурор зазначив, що у провадженнях, які "наплодило" ДБР проти Порошенка, немає правових перспектив.

"В тих 16 чи 17 справах я нічого перспективного не бачу", – зазначив Рябошапка.

Про те, що Зеленський втручається в роботу правоохоронних органів, стало відомо після оприлюднення у ЗМІ так званих "плівок Труби". Із розмов, записаних у кабінеті колишнього директора ДБР Романа Труби, випливає, що офіс Зеленського дає вказівки правоохоронцям щодо переслідування Порошенка, а сам Зеленський проводить наради з керівництвом силових органів, де обговорюють ці справи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у березні Руслан Рябошапка заявив, що підозра стосовно Петра Порошенка, підготовлена ДБР, є необґрунтованим і незаконним "юридичним трешем".