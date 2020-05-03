Колишній дипломат Дмитро Чекалкін вважає, що раніше президент України Володимир Зеленський був абсолютно відірваний від реальності, але вже нарешті зрозумів, "в яку халепу він вліз".

В інтерв'ю OBOZREVATEL Чекалкін оцінив перший рік президентства Зеленського.

"Часто проводжу паралелі зі своїм досвідом, так як я 17 років так чи інакше був задіяний в політиці в якості дипломата, перекладача, президента телерадіокомпанії, а потім перейшов в область шоу-бізнесу. Тому розумію, наскільки це різні сфери, які потребують абсолютно різних рівнів експертизи та досвідченості. Мені було зовсім не зрозуміло, як Зеленський міг так необачно взяти на себе відповідальність у такий скрутний для країни час", – зазначив він.

Дмитро Чекалкін назвав головні провали Володимира Зеленського

За словами ексдипломата, в Україні "хвороби" накопичувалися десятиліттями, а Зеленський думав, що "з ноги" вирішить всі ті болючі питання, які збиралися роками і століттями.

"Панщина, радянський тоталітаризм, час дикого накопичення капіталу – все це у нас так нашарувалося... У нас хворі люди, хвора країна, і цих хвороб – просто величезна кількість, а людина береться за вирішення долі держави", – підкреслив Чекалкін.

Він додав, що 40-мільйонна країна протистоїть підступному ворогу в особі Росії, головним завданням якого є знищити її.

"Якщо Україна припиняє своє існування, ніхто ж не запитає у Путіна за окупований Донбас або анексований Крим. Зрозуміло, що сьогодні перед нами жорстокий, підступний ворог людства взагалі. І брати на себе непрофесіоналові відповідальність в такий час – це все одно, що смертельно хвору людину привозять в лікарню, і оперувати її береться не досвідчений хірург, а якийсь сантехнік, який добре розповідає анекдоти", – заявив екс-дипломат.

На його думку, політична діяльність вимагає зовсім іншої експертизи.

"Це ж не картинку в шоу-бізнесі створити, знайти авторів і акторів. Тут стоїть значно складніше завдання: і визначення пріоритетів, і підбір відповідних кадрів, і пошук ефективних рішень. У нього ж не було абсолютно ніякого досвіду в цих сферах. Тому ніяких очікувань від обрання Зеленського у мене не було. Нема зачарованості – немає і розчарування, як то кажуть", – завершив Чекалкін.

Як писав OBOZREVATEL, Дмитро Чекалкін вважає, що Володимир Зеленський "нефартовий" і в якійсь мірі приносить нещастя.