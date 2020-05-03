Чекалкін назвав головні провали президента Зеленського
Колишній дипломат Дмитро Чекалкін вважає, що раніше президент України Володимир Зеленський був абсолютно відірваний від реальності, але вже нарешті зрозумів, "в яку халепу він вліз".
В інтерв'ю OBOZREVATEL Чекалкін оцінив перший рік президентства Зеленського.
"Часто проводжу паралелі зі своїм досвідом, так як я 17 років так чи інакше був задіяний в політиці в якості дипломата, перекладача, президента телерадіокомпанії, а потім перейшов в область шоу-бізнесу. Тому розумію, наскільки це різні сфери, які потребують абсолютно різних рівнів експертизи та досвідченості. Мені було зовсім не зрозуміло, як Зеленський міг так необачно взяти на себе відповідальність у такий скрутний для країни час", – зазначив він.
За словами ексдипломата, в Україні "хвороби" накопичувалися десятиліттями, а Зеленський думав, що "з ноги" вирішить всі ті болючі питання, які збиралися роками і століттями.
"Панщина, радянський тоталітаризм, час дикого накопичення капіталу – все це у нас так нашарувалося... У нас хворі люди, хвора країна, і цих хвороб – просто величезна кількість, а людина береться за вирішення долі держави", – підкреслив Чекалкін.
Він додав, що 40-мільйонна країна протистоїть підступному ворогу в особі Росії, головним завданням якого є знищити її.
"Якщо Україна припиняє своє існування, ніхто ж не запитає у Путіна за окупований Донбас або анексований Крим. Зрозуміло, що сьогодні перед нами жорстокий, підступний ворог людства взагалі. І брати на себе непрофесіоналові відповідальність в такий час – це все одно, що смертельно хвору людину привозять в лікарню, і оперувати її береться не досвідчений хірург, а якийсь сантехнік, який добре розповідає анекдоти", – заявив екс-дипломат.
На його думку, політична діяльність вимагає зовсім іншої експертизи.
"Це ж не картинку в шоу-бізнесі створити, знайти авторів і акторів. Тут стоїть значно складніше завдання: і визначення пріоритетів, і підбір відповідних кадрів, і пошук ефективних рішень. У нього ж не було абсолютно ніякого досвіду в цих сферах. Тому ніяких очікувань від обрання Зеленського у мене не було. Нема зачарованості – немає і розчарування, як то кажуть", – завершив Чекалкін.
Як писав OBOZREVATEL, Дмитро Чекалкін вважає, що Володимир Зеленський "нефартовий" і в якійсь мірі приносить нещастя.