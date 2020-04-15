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16 квітня • оновлено в 01:07
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Колишній адвокат Януковича може стати главою ДБР

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Перший заступник директора Державного бюро розслідувань Олександр Бабіков, який колись представляв у суді інтереси експрезидента-втікача Віктора Януковича, може стати виконуючим обов’язків директора ДБР.

Про це заявив чинний виконувач обов’язків директора ДБР Олександр Соколов в інтерв’ю "Українській правді". Соколов також розповів, чому саме він спершу обійняв цю посаду.

Він відзначив, що у разі відсутності директора бюро його повноваження виконують перший заступник, заступники почергово по 60 днів.

Колишній адвокат Януковича може стати главою ДБР

Колишній адвокат Януковича може стати главою ДБР

"На момент, коли Венедіктову (Спершу в.о. директора ДБР. – Ред.) було призначено (Генпрокуроркою. – Ред.), Бабіков перебував у відпустці за сімейними обставинами чи на лікарняному, я вже не пам’ятаю. Не було його тиждень", – додав Соколов.

Тоді, за його словами, постало запитання, хто і яким чином повинен стати в.о. директора ДБР.

"І було ухвалено рішення, оскільки був цей 60-денний термін, я сам на себе підписав наказ, що я приступаю виконувати обов'язки. Бо нікого нема. Т.в.о. директора вже нема, Бабікова нема, є тільки я і більше нікого. Але питання таке – закінчується 60-денний термін, і "адвокат диявола" Бабіков, як ви всі про нього пишете, стане в. о. директора ДБР. На 60 днів. Якщо не буде обрано інших іще заступників", – наголосив Соколов.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Яра Дорош
Особи
Віктор Янукович Олександр Бабіков
Місце
Україна
Тег
Державне Бюро Розслідувань
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Мир Миру
Мир Миру
Заплямувався Бабіков, тож його доля й надалі займатись адвокатською діяльністю, там грошей платять більше. Янукович - грабіжник і держзрадник.
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Dobrzhanskiy Vitaliy
Dobrzhanskiy Vitaliy
колишній міністр януковича став президентом і що?
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Політика

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