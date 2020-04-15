Перший заступник директора Державного бюро розслідувань Олександр Бабіков, який колись представляв у суді інтереси експрезидента-втікача Віктора Януковича, може стати виконуючим обов’язків директора ДБР.

Про це заявив чинний виконувач обов’язків директора ДБР Олександр Соколов в інтерв’ю "Українській правді". Соколов також розповів, чому саме він спершу обійняв цю посаду.

Він відзначив, що у разі відсутності директора бюро його повноваження виконують перший заступник, заступники почергово по 60 днів.

Колишній адвокат Януковича може стати главою ДБР

"На момент, коли Венедіктову (Спершу в.о. директора ДБР. – Ред.) було призначено (Генпрокуроркою. – Ред.), Бабіков перебував у відпустці за сімейними обставинами чи на лікарняному, я вже не пам’ятаю. Не було його тиждень", – додав Соколов.

Тоді, за його словами, постало запитання, хто і яким чином повинен стати в.о. директора ДБР.

"І було ухвалено рішення, оскільки був цей 60-денний термін, я сам на себе підписав наказ, що я приступаю виконувати обов'язки. Бо нікого нема. Т.в.о. директора вже нема, Бабікова нема, є тільки я і більше нікого. Але питання таке – закінчується 60-денний термін, і "адвокат диявола" Бабіков, як ви всі про нього пишете, стане в. о. директора ДБР. На 60 днів. Якщо не буде обрано інших іще заступників", – наголосив Соколов.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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