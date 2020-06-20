Колишні в’язні Кремля засудили репресії в Україні і закликали Зеленського зупинити реванш

Не допустити реваншу проросійських сил та переслідування політичних опонентів закликали колишні в‘язні Кремля - Ахтем Чийгоз, Олег Сенцов, Володимир Жемчугов, Володимир Балух, Євген Панов, Ігор Козловський, Микола Карпюк, Олександр Кольченко. Вони застерегли владу від політично вмотивованих справ проти п’ятого президента Петра Порошенка, нагадали про справу Сергія Стерненка, про ув’язнених Андрія Антоненка та Юлію Кузьменко, та інші приклади посилення політичних репресій. Свої вимоги вони озвучили під час акції, що проходила 19 червня у столичному парку Шевченка.

"Ми зустрілися з колишніми політв’язнями і вирішили, що коли є такі виклики перед нашою країною, ми не можемо стояти осторонь. І ми не стоїмо. Хочемо звернутись до нашого народу, до нашої держави із закликом про те, що ті процеси, які зараз відбуваються, несуть дуже велику загрозу. Це стосується як політичних репресій, так і атаки на мову, і щодо армії. І всього, що ми після Революції Гідності побудували в нашій державі. Це неприпустимо", - зазначив Ахтем Чийгоз, колишній в‘язень окупаційної влади в Криму, народний депутат від "Європейської Солідарності".

Олег Сенцов застеріг нинішню владу в Україні від запозичення російських репресивних методів, з якими добре знайомі всі колишні політичні в‘язні.

"Людей переслідують за їхню громадську, політичну позицію. Дуже хотілося б, щоб наша влада зосередилася не на розправах з колишніми активістами чи політиками, а працювала над побудовою незалежної судової системи", - зазначив Сенцов.

Олег Сенцов Радіо Свобода

Володимир Жемчугов наголосив, що переслідування проти лідера опозиції Петра Порошенка повертають Україну в часи Януковича.

"Петро Порошенко сьогодні залишається лідером партії "Європейська Солідарність", яка продовжує боротися за честь, совість, ідентичність та незалежність України. Для мене це нагадує все, що відбувалося при Януковичу після 2010 року. І я не хочу цьому повторення. Тоді в Луганську ми промовчали, дивлячись на цю політичну розправу, і це призвело до того, що нас просто почали вбивати російські диверсанти, зрадники України. Я не хочу, щоб це знову повторилося. Я звертаюся до громадськості дати цьому відповідну оцінку та зупинити це", - закликав Жемчугов.

Микола Карпюк наголосив, що в Україні посилюється "п’ята колона" Кремля, і це загроза національній безпеці нашої держави.

"Ще від осені минулого року я відчув, що в Україні досить сильно укорінилася і активно успішно діє кремлівсько-фсбшне лобі. Низка законопроектів, які винесені в Верховній раді, політичні репресії – це все діяльність кремлівсько-фсбшного лобі. Мета якого полягає в тому, щоб показати Україну як територію, де жорстко порушуються права людини і тим самим відвернути Україну від цивілізованого Заходу, в першу чергу від Європи. І тоді Україна потрапляє в жорсткі обійми Кремля. Це лобі я відчуваю і в Верховні Раді, і в Офісі президента, і в силових структурах", – зазначив Карпюк.

Він також закликав українських патріотів сформувати єдиний координаційний центр, аби протистояти реваншу.

Володимир Балух різко розкритикував зусилля нинішньої влади "умиротворити" Путіна, які зрештою ведуть до капітуляції та знищення підвалин української державності.

"Влада в Україні зараз уособлює собою такого тряпчаного Петрушку на руці у Кремля, який намагається анонсованою Сивохом тактикою дрібних кроків розчинити всі підвалини української державності. Я щиро вважаю, що люди, які створюють ці підвалини, не ламаються і не гнуться. І не тряпчаному Петрушці це зробити. Я закликаю владу одуматися. Повернутись обличчям до тих, хто створю цю країну, націю, державу і розпочати діалог. І початком цього діалогу має стати припинення будь-яких переслідувань і у справі Шеремета, і Стерненка, і щодо судових засідань, які зараз відбуваються. Ну і нова справа "за розпалювання міжрелігійної ворожнечі" – це вже не лізе ні в які ворота. Я б хотів попередити владу від подальших таких дій", - зауважив Володимир Балух.

Володимир Балух Радіо Свобода

"У нас одне небо, одна земля одна Україна і ми всі – люди з різними позиціями, але ми працюємо на Україну. Будь-який політик повинен зрозуміти, що опозиція – це добро, тому що допомагає державі триматися свого курсу", - переконаний релігієзнавець Ігор Козловський.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що проти п’ятого президента України Петра Порошенка було відкрито кримінальне провадження через начебто порушення, допущені при призначенні заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочко.

Судове засідання, під час якого Порошенку мали обирати запобіжний захід, було призначене на день похорону батька п’ятого президента, у якого стався інсульт після звістки про чергову справу проти сина. Пізніше стало відомо про перенесення похорону Олексія Порошенка на 19 червня через суд.

А 18 червня під будівлю Печерського районного суду, де мали обирати запобіжний захід лідеру "Європейської Солідарності", зібралися сотні людей, які хотіли підтримати п’ятого президента.

Згодом стало відомо про закриття 3 проваджень проти Порошенка за відсутністю складу злочину. Натомість його звинуватили у "розпалюванні міжконфесійної ворожнечі" через отримання Україною Томосу.