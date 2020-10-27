Коли встановлять результати виборів в Україні: у ЦВК назвали три дедлайни

У Центральній виборчій комісії назвали терміни, коли територіальні виборчі комісії повинні встановити результати місцевих виборів і передати їх до ЦВК.

Відповідну інфографіку ЦВК опублікувала в Facebook. Також у виборчкомі розповіли, де дивитися результати виборів.

Згідно з інформацією ЦВК, до 3 листопада включно (не пізніше дев'ятого дня після дня голосування) обласна, міська, районна в місті, сільська, селищна виборча комісія встановлюють підсумки голосування на виборах за пропорційною системою в межах відповідних територіальних виборчих округів.

До 6 листопада включно (не пізніше дванадцятого дня після дня голосування) обласна, міська, районна в місті, сільська, селищна виборча комісія встановлює результати виборів/голосування в єдиному багатомандатному виборчому окрузі, єдиному одномандатному окрузі, багатомандатних округах.

Не пізніше другого робочого дня із дня встановлення результатів виборів ТВК повинна офіційно оприлюднити результати виборів.

Після встановлення результатів голосування тервиборчкоми зобов'язані надіслати інформацію про результати відповідних виборів до ЦВК, яка відразу публікує їх.

Також у ЦВК вказали посилання, де докладніше можна дізнатися про встановлення результатів на виборах:

– вибори депутатів сільських, селищних, міських рад (до 10000 виборців) https://bit.ly/3juvafD

– вибори депутатів обласних, районних, районних у містах, міських, сільських, селищних рад (10000 +) https://bit.ly/37KAbyA

– вибори сільських, селищних, міських голів https://bit.ly/3mqLgJ3

До 3 листопада включно Facebook ЦВК

До 6 листопада включно Facebook ЦВК

Не пізніше другого дня Facebook ЦВК

Де дивитися результати виборів Facebook ЦВК

Як писав OBOZREVATEL, у неділю, 25 жовтня, в Україні відбулися вибори мерів міст, голів селищних і сільських рад, а також депутатів до місцевих органів влади всіх рівнів. Уперше в історії незалежності вибори були організовані на новій територіальній основі: громадяни голосували за представників новостворених громад.