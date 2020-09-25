Коли ти задихаєшся, здається, що ти покидаєш цей світ, – Тимошенко вперше розповіла, як перемогла COVID-19

Народна депутатка України, лідерка ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко в свій перший робочий день після одужання від COVID-19 розповіла, як хворіла і як переосмислила життя.

В ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" 25 вересня Тимошенко насамперед подякувала всім, хто її підтримував і допомагав перемогти хворобу. Вона підкреслила, що у важкі моменти дуже важливо, коли є люди, які бажають добра.

За словами Тимошенко, під час хвороби вона перебувала на межі життя і смерті.

"Я можу сказати, що було надзвичайно страшно. Це я вам чесно скажу. Що коли ти задихаєшся, то здається, що від тебе йде життя, і ти покидаєш цей світ, тому що дійсно ти не знаєш, чим це закінчиться через 5 або 10 хвилин", – розповіла жінка-політик.

Тимошенко зізналася, що, коли прийшла до тями, дуже багато переосмислила в житті.

"Я хочу попросити вибачення: я не раз брала участь у всіх цих сварках, протистояннях, і так далі. І я хочу сказати, що я просто побачила це ззовні, з боку, як людина, яка вже не дуже розбирається, що відбувається тут, в цьому світі. Я відчула, що так не може далі тривати", – сказала Тимошенко

Лідерка "Батьківщини" зізналася, що спочатку ставилася до COVID-19 легковажно.

"Зараз стільки ходить різних версій, звідки коронавірус, він природно виник або неприродно, політичн підгрунтя або не політичне... Я хочу зараз всім сказати: це не має, насправді, для людини, яка захворіла, жодного значення. Просто треба чітко знати, що коронавірус – це така хвороба, яка є лотереєю. Ти можеш витягнути легку форму, ти можеш витягнути смертельну форму", – сказала Тимошенко.

Тому, за її словами недооцінювати цю небезпеку категорично не можна.

"Бережіть себе, бережіть своє здоров'я. Використовуйте всі системи захисту. Бережіть своїх дітей, своїх батьків, своїх близьких людей. Тому що коли це трапляється – потім вже пізно робити висновки. Треба робити висновки зараз", – резюмувала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL :