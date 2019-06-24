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Коли ти намагаєшся щось робити, а не плисти за течією, це завжди турбулентно – Роман Насіров у бліц-шоу "Без гриму"

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Український політик, народний депутат, екс-голова Фіскальної служби України, ім'я якого не сходить із заголовків ЗМІ, президент Федерації дзюдо Роман Насиров в ексклюзивному бліц-шоу "Без гриму" розповів Ганні Буткевич про те, чого б ніколи не зробив навіть за мільярд доларів, який прийнятий минулого року Верховною Радою закон він вважає найгіршим, що Кличко-мер робить краще, ніж Кличко-спортсмен, хто з українських політиків усіх часів увійшов би до дрім-тім і яке шоу на українському ТБ потрібно закрити.

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVБез гриму
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